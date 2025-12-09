profile
[Officiel] FF7 Rebirth arrive sur Xbox et Switch 2, le 3eme sortira vraissemblablement partout D1 + la trilogie sera Xbox Play Anywhere


Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox sur PC le 22 janvier 2026.
Mais ce n'est pas tout, la trilogie remake sera également disponible sur Switch 2, Xbox Series X|S et Xbox sur PC, ainsi que sur PlayStation 5, Steam et Epic Games Store !
https://x.com/finalfantasyvii/status/1966514225117118813?t=g_E013eGkxYhV9-xRpKp3Q
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, link49
    posted the 09/12/2025 at 03:02 PM by skuldleif
    comments (23)
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 03:06 PM
    Joie, encore un vieux jeu de 2017 !
    gat posted the 09/12/2025 at 03:07 PM
    2027 pour les 30 ans
    jenicris posted the 09/12/2025 at 03:08 PM
    gat Toriyama a pas dit qu'ils le montreraient bientôt ?
    gat posted the 09/12/2025 at 03:09 PM
    jenicris J’en sais rien je suis quasiment plus l’actu
    Je pense que la com’ va commencer après la sortie de Rebirth sur Switch 2 et Series
    shinz0 posted the 09/12/2025 at 03:10 PM
    "GKC 7 Rebirth"
    guiguif posted the 09/12/2025 at 03:12 PM
    Je ne vois pas ou est marqué day one dans le tweet.
    jenicris posted the 09/12/2025 at 03:12 PM
    gat j'espère au TGA
    altendorf posted the 09/12/2025 at 03:13 PM
    Il était temps, ils allaient pas s'amuser a encore étirer la trilogie remake sur une nouvelle génération de consoles
    skuldleif posted the 09/12/2025 at 03:14 PM
    guiguif ta deja vu un portage différé annoncé en pré sortie d'une sortie exclusif ? moi jamais hors pression mediatique (tomb raider) et dans ce cas il n'y en a pas
    wickette posted the 09/12/2025 at 03:16 PM
    skuldleif
    Hmm c'est quand même loin d'être impossible d'avoir une sortie différé contractuellement parlant vu que Sony l'a eu pour les 2 premiers.

    Day one ou pas c'est pas confirmé
    gat posted the 09/12/2025 at 03:20 PM
    jenicris Je dirais pas non en guise de cadeau de Noël
    skuldleif posted the 09/12/2025 at 03:24 PM
    wickette tu n'a pas compris ce que j'ai dit , tu n'annonce pas la sortie d'un jeu sur xbox si ce jeu n'est meme pas sortie sur PS5 (si il y a contrat d'exclusivité ) , le multiplateforme D1 est le plus probable , penser autrement c'est disposer d'un biais
    ouroboros4 posted the 09/12/2025 at 03:32 PM
    Sûrement en GKC sur Switch 2
    En demat sur Xbox
    Bref la vrai version physique Deluxe sur PS5
    jenicris posted the 09/12/2025 at 03:38 PM
    gat la classe
    icebergbrulant posted the 09/12/2025 at 03:40 PM
    Le 3 sortira Day One partout... bien sûr
    C’est beau de rêver
    zekk posted the 09/12/2025 at 03:40 PM
    J'ai hâte
    rbz posted the 09/12/2025 at 03:43 PM
    guiguif j'aime bien ton déni comme dhab
    kratoszeus posted the 09/12/2025 at 04:05 PM
    Comme les jeux Xbox ! Partout !
    khazawi posted the 09/12/2025 at 04:23 PM
    Personne quasiment n'achètera sur Xbox vu que c'est déjà pas si simple sur PS
    brook1 posted the 09/12/2025 at 04:46 PM
    khazawi Pour acheter faut déjà avoir un hardware qui existe un minimum
    deathegg posted the 09/12/2025 at 05:08 PM
    alors 200 ventes comme d'hab sur xbox ? tout le monde a déjà fait le jeu, ca vaut même pas la peine.
    thekingofpop posted the 09/12/2025 at 05:15 PM
    Vas-y si c'est pour faire chauffer la Switch 2 avec une qualité d'image dégueulasse à 10 fps, c'est n'importe quoi.
    thor posted the 09/12/2025 at 05:22 PM
    Il était temps que cette exclu absurde prenne fin.
