Enfin le 100 % obtenu sur le dernier Shinobi
. Franchement, c’est l’un de mes plus beaux trophées platine, que je place aux côtés de mes réussites les plus marquantes (Code Veronica EU Version
, Devil May Cry 4
et 5
ou encore l’inoubliable Vanquish
).
Pourquoi ce platine n’affiche-t-il que 0,5 % de complétion ? Tout simplement à cause du mode arcade, qui demande de connaître les niveaux par cœur et d’éviter le moindre coup pour conserver un gros combo. Cela implique des heures d’apprentissage, de patience et de persévérance pour réussir ce défi quasi impossible (le niveau Kaiju, avec ses pics partout, restera gravé dans ma mémoire
).
Au-delà des crises de rage, c’est un jeu que j’ai sincèrement apprécié. Je n’ai rien fait de forcé car rien ne m’a semblé d'artificiel dans ce jeu, même pas la collecte d'objets, comme je l’expliquais déjà dans mon mini test (que vous pouvez retrouver ici si vous l’avez raté : blog_article481961.html
).
Ce Shinobi Art of Vengeance
est un véritable coup de cœur. J’espère vraiment que ce titre trouvera son public et atteindra son seuil de rentabilité afin d’avoir droit à une suite qui gommera les quelques rares défauts de ce retour dantesque.
Clairement, l’un de mes jeux de l’année. Bravo LizardCube
, bravo Sega
.
C'est rare que j'aille jusqu'au Platine ça m'intéresse pas forcément. Le dernier je crois que c'était AC : Unity... Donc y a 10 ans
Comme quoi prêter une licence à des passionnées peut être une bonne solution
Merci
C’était ultra violent, mais je ne me suis jamais forcé. Il y a beaucoup de 100 % que je ne fais plus, soit par manque de temps, soit à cause de défis stupides.
Mais là malgré deux ou trois crises de rage, j’ai tout fait par pur plaisir. C'est vraiment un très bon jeu. J’espère juste qu’il a pas bidé…
J'ai cru que tu voulais parler de ton dernier TOP 1 sur PUBG
marchand2sable
Ce titre d'article.
C’est la même folie, du par cœur et l’erreur ne pardonne pas. Je te parle même pas du stress quand t’arrives vers la fin d’un niveau et que tu joues mal parce que t’as tellement mis d’heures pour arriver jusque-là.
Les devs sont vraiment fourbes en plus certains niveaux avant le boss ont des phases avec le cerf-volant et des pics partout qui durent plusieurs minutes. Puis les Boss te troll de fou parfois...Chiyo la sal*pe!
Merci Vivement les DLC contre les vilains de Sega