Shinobi : Art of Vengeance
name : Shinobi : Art of Vengeance
platform : PC
editor : Sega
developer : LizardCube
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Brisé au sol et la tête dans la boue, mais victorieux !


Enfin le 100 % obtenu sur le dernier Shinobi. Franchement, c’est l’un de mes plus beaux trophées platine, que je place aux côtés de mes réussites les plus marquantes (Code Veronica EU Version, Devil May Cry 4 et 5 ou encore l’inoubliable Vanquish).

Pourquoi ce platine n’affiche-t-il que 0,5 % de complétion ? Tout simplement à cause du mode arcade, qui demande de connaître les niveaux par cœur et d’éviter le moindre coup pour conserver un gros combo. Cela implique des heures d’apprentissage, de patience et de persévérance pour réussir ce défi quasi impossible (le niveau Kaiju, avec ses pics partout, restera gravé dans ma mémoire).

Au-delà des crises de rage, c’est un jeu que j’ai sincèrement apprécié. Je n’ai rien fait de forcé car rien ne m’a semblé d'artificiel dans ce jeu, même pas la collecte d'objets, comme je l’expliquais déjà dans mon mini test (que vous pouvez retrouver ici si vous l’avez raté : blog_article481961.html ).

Ce Shinobi Art of Vengeance est un véritable coup de cœur. J’espère vraiment que ce titre trouvera son public et atteindra son seuil de rentabilité afin d’avoir droit à une suite qui gommera les quelques rares défauts de ce retour dantesque.

Clairement, l’un de mes jeux de l’année. Bravo LizardCube, bravo Sega.
    tags : sega shinobi lizardcube shinobi art of vengeance shinobi avis shinobi art of vengeance avis shinobi boss rush shinobi boss rush guide shinobi art of vengeance platine shinobi 100% shinobi art of vengeance platine 100%
    adamjensen, burningcrimson, kevinmccallisterrr
    posted the 09/12/2025 at 12:37 PM by marchand2sable
    comments (9)
    pharrell posted the 09/12/2025 at 12:43 PM
    GG pour ton Platine, on sent que t'en a chié c'est pour ça que tu partages ici !

    C'est rare que j'aille jusqu'au Platine ça m'intéresse pas forcément. Le dernier je crois que c'était AC : Unity... Donc y a 10 ans
    shinz0 posted the 09/12/2025 at 12:43 PM
    Bravo
    Comme quoi prêter une licence à des passionnées peut être une bonne solution
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 12:55 PM
    pharrell shinz0

    Merci

    C’était ultra violent, mais je ne me suis jamais forcé. Il y a beaucoup de 100 % que je ne fais plus, soit par manque de temps, soit à cause de défis stupides.

    Mais là malgré deux ou trois crises de rage, j’ai tout fait par pur plaisir. C'est vraiment un très bon jeu. J’espère juste qu’il a pas bidé…
    rogeraf posted the 09/12/2025 at 01:01 PM
    "Brisé au sol et la tête dans la boue, mais victorieux"
    J'ai cru que tu voulais parler de ton dernier TOP 1 sur PUBG
    marchand2sable
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 01:28 PM
    rogeraf

    Ce titre d'article.
    lautrek posted the 09/12/2025 at 01:41 PM
    marchand2sable si tu le compare au défi 6 de vanquish, ça devait être quelque chose !
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 02:04 PM
    lautrek

    C’est la même folie, du par cœur et l’erreur ne pardonne pas. Je te parle même pas du stress quand t’arrives vers la fin d’un niveau et que tu joues mal parce que t’as tellement mis d’heures pour arriver jusque-là.

    Les devs sont vraiment fourbes en plus certains niveaux avant le boss ont des phases avec le cerf-volant et des pics partout qui durent plusieurs minutes. Puis les Boss te troll de fou parfois...Chiyo la sal*pe!
    burningcrimson posted the 09/12/2025 at 03:23 PM
    GG
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 04:40 PM
    burningcrimson

    Merci Vivement les DLC contre les vilains de Sega
