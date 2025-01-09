Zenless Zone Zero
Charac design, animation, musique, univers, rythme…Le trailer parfait
akinen > blog
Questionnement sur Hollow Knight Silksong


Ceci n’est pas un début de réflexion sur les qualités du 1, le buzz du 2 ou l’intérêt de la licence.

En fait je m’interroge sur la « stratégie » de la team Cherry, si tant est que cela a vraiment été sciemment décidé ainsi.

Le jeu sort donc le 04/09/2025. Cela nous laisse 3 jours avant la sortie et il n’est possible de commander le jeu nul part visiblement.

Sans faire de recherche Google et au cours de ces 10 dernières années, qui d’entre vous se souvient d’un jeu annoncé préalablement (conférence, direct, trailer sur chaîne officielle) mais indisponible à la précommande 1 semaine avant sa sortie?

Autre question, sur cette même unité de temps, qui a connaissance d’un jeu « console », sans prix « console » officiel à 1 semaine de sa sortie?

Dernière question, encore sur cette période de 10 ans, qui se souvient d’un jeu indé absent du store switch à 1 semaine de sa sortie… switch?

Parce que moi, je n’ai pas connaissance d’un cas similaire.

En fait ce genre d’histoire farfelue, on l’écoute lors du visionnage de vidéo YouTube parlant de la production d’un jeu ayant mal tourné.

Team Cherry a beau expliqué vivre dans un monde sans internet et n’ayant aucune conscience de l’existence des réseaux sociaux accessibles via 4G ou wifi domestique, comment est-il possible qu’ils interdisent tout accès à l’achat ?

Même en prenant en compte qu’ils souhaitent limiter le téléchargement illégal, un délai de 6h parait pourtant raisonnable pour limiter les fuites. Au pire, ils pourrait interdire le pré-chargement.

Dans un cas comme dans l’autre, le jeu devrait au minimum exister sur les store.

Voici 3 hypothèses:

1. Team Cherry a échoué face à la tâche. Le spectre d’hollow Knight était trop présent et la pression les a achevés. La réalité les ayant rattrapés, ils ont essayés jusqu’à la dernière seconde, d’empêcher quiconque de toucher un build récent. Ce qui expliquerait que le build de la démo gamescom soit identique selon plusieurs témoignages profanes.

2. Team Cherry souhaite privilégier les Backers originaux (du 1 donc). Un moyen de les traiter en VIP, est d’empêcher le marché tiers de clés. Personne ne pourra virtuellement accéder au jeu tant que les backers n’auront pas reçus leurs clés gratuites le jour de la sortie.

3. L’équipe a oublié payer sa facture internet et personne ne possède de domicile personnel. Ainsi, ils ne se sont pas rendu compte que 6 ans ont passés depuis Février 2019 et n’avaient ni pensés au prix, ni à la promo, ni à la démo, ni à la distribution physique, ni à la disponibilité du titre en prechargement (demat).

Pour être honnête, je m’en contrefichais de la sortie du jeu. Etant pas super joyeux qu’un metroidvania emprunte les mécaniques darksoul, j’avais pourtant bien aimé le 1 (fait la « bonne fin » fin mais pas le 112%), mais j’aurais pas dis non à un mode facile. (DarkSoul c’est Miyazabi et rien d’autre pour moi. Je suis un extrémiste, oui)

Pourtant, l’histoire rocambolesque de son retour, sa disponibilité sur la switch 2 parfaite pour les metroidvania (potentiellement du 60fps stable sans ralentissement) et son prix théorique de 19€, ont fait que je compte le prendre day one.

Son histoire promet d’être hallucinante et nombre de chaînes YouTube feront leur beurre dessus.

Donc, GOTY ou catastrophe indé de l’année? Aura-t-on des « mais qu’est-il arrivé à hollow knight » sur de prochaines vidéos YouTubesque?
    posted the 09/01/2025 at 02:52 PM by akinen
    comments (19)
    parrain59 posted the 09/01/2025 at 02:57 PM
    Ca sert à quoi de précommander un jeu qui ne sort pas en boite ? Puis même s'il sortait en boite je vois pas l'intérêt.
    shambala93 posted the 09/01/2025 at 03:07 PM
    Je dois avouer ne pas comprendre l’intérêt de preco du dematerialisé.
    akinen posted the 09/01/2025 at 03:19 PM
    parrain59 shambala93 Un exemple, le téléchargement de plusieurs giga avant la sortie officielle. Sinon steam c’est 100% demat. Les wishlist et autres précommandes sont monnaie courantes non?
    mrvince posted the 09/01/2025 at 03:25 PM
    Ils ont dit que c'était le 2 la raison. Ils disent que c'est pas cool pour les backer que d'autres personnes aient le jeu avant. Et pour le prix il est pas hypothétique il est de 20e ils l'ont annoncé aujourd'hui. Après pourquoi pas de pré commande effectivement on s'en fou totalement de préco... le jeu va pas être très lourd.

    Ce qui ne vas peut être pas empêcher le jeu d'être décevant mais je pense que ça n'a rien a voir avec la promo. Ils ont dit eux même qu'ils auraient pu continuer longtemps comme ça sans le sortir car ils ont encore pleins d'idées donc ça veut dire qu'ils sont quand même déjà content de ce qu'ils ont la. Ils veulent pas cacher le jeu.
    5120x2880 posted the 09/01/2025 at 03:27 PM
    Quand il y a des précommandes démat, ça donne des récompenses à la con généralement, c'est là le seul intérêt, sur Steam ça dit 8GB, un clique et c'est réglé (+ pas d'installation, je sais pas pour les consoles), et effectivement on peut ajouter le jeu à la liste de souhaits pour se le faire acheter.
    parrain59 posted the 09/01/2025 at 04:07 PM
    Puis cette génération youtube tiktok...
    "Donc, GOTY ou catastrophe indé de l’année?" Genre il n'y a plus de demi mesure ?
    Apprécie le jeu au lieu de chercher du drama à tout prix
    jacquescechirac posted the 09/01/2025 at 04:16 PM
    parrain59 jme suis dit la même chose
    akinen posted the 09/01/2025 at 04:23 PM
    parrain59 jacquescechirac j’ai 43 an et je téléchargeais des trailers de jeux sur game trailer avant d’arriver sur jeuxfrance et donc avant la création de YouTube. Désolé que ta psychologie avancée ai échouée.

    C’est pas comme si j’avais pas pondu du texte nuancé avant ainsi mes intentions et ma non recherche de drama.

    Hollow Knight a le statut du GTA des jeux indés. À aucun moment il ne passera sous les radars. Ce sera « déception de l’année » pour les uns et « GOTY suprême » pour les autres.

    Mais OK, voyons si la sortie du jeu indé le plus attendu de l’histoire ne provoque aucun déferlement d’articles sur gamekyo
    keiku posted the 09/01/2025 at 04:25 PM
    akinen j'ai juste envie de dire que les emprise marketing récente t'on bien marqué, 10 ans c'est 1 gen... les préco ca n'existait pas il y a 15 ans

    en gros ce sont des indé et ils ont une communication d'indé, pas besoin de chercher plus loin, l'argent qu'il ne mettent pas dans les pub, les annonce et les trailer c'est celui qui te permet d'acheter ton jeux a moins de 70 boule

    c'est d'ailleurs un choix très judicieux vu que le premier c'est très bien vendu les gens savent a quoi s'attendre pour la suite et a bas prix les joueurs vont pas cracher dessus plutot que d'augmenter artificiellement les couts pour au final ne pas agrandir la niche
    iglooo posted the 09/01/2025 at 04:33 PM
    4) C'est des australiens
    primerose posted the 09/01/2025 at 04:37 PM
    Metal Eden sort demain, est édité par DEEP SILVER. C'est donc un AA, il n'est pas précommandable sur STEAM, PSN, XBL et n'a donc pas de prix affiché.
    akinen posted the 09/01/2025 at 04:43 PM
    keiku ma première précommande demat c’est Batman Arkham Knight en Guyane française, pour être sûr d’y jouer day one à prix raisonnable. Le prechargement tardif m’en a empêché mais c’étaient les deux principales raison:
    - moins cher qu’en physique dans les départements d’outre mer
    - téléchargement en amont pour s’éviter les 7h de download.

    Oui effectivement j’ai été « marqué ».

    Mais attention, je ne suis pas choqué ou outré. Juste positivement fasciné par leur démarche altruiste. Ça peut secouer l’industrie de mon point de vu.

    primerose merci pour l’info, effectivement t’en a trouvé J’ai vu les trailers passés et c’est validé. Par contre niveau popularité/attente, je sais pas si y’a eu un article ici. Néanmoins j’ai mes limites et nul doute qu’il a une communauté dédiée. Bravo
    raioh posted the 09/01/2025 at 05:00 PM
    Ils restent droit dans leurs bottes pour leurs backers plutôt que succomber à la hype, je trouve au contraire que ça démontre une certaine droiture pour un studio de JV.

    La hype, elle vient des joueurs qui ont fait monter la sauce tout seul à force d'attendre des news/une date à chaque événement JV au point où c'était devenu un meme depuis un peu plus d'un an.
    akinen posted the 09/01/2025 at 05:03 PM
    keiku pinaise j’ai eu un doute mais effectivement, c’est bien arkham knight ma première précommande. Désolé pour le msg d’avant, tu peux ignore.
    keiku posted the 09/01/2025 at 05:06 PM
    akinen oui donc il y a pas 15 ans , je veux dire par la qu'on est pas obliger de suivre les tendance commerciale pour bien vendre son jeu, c'est encore une fois un manque de prise de risque, ce que la team cherry (et c'est pour ca qu'on l'aime) n'a pas dans l'esprit, c'est ce genre de studio qui a de l'avenir dans le jv

    maintenant je peux comprendre que pour le publique au sens large puisse être perturbé, mais en vrai ce n'est en rien une norme (et heureusement)

    j'ai dis 15 ans au pif parce que je base le fait que les précommande sont arrivée peu après la ps3/360, donc je suis pas a 1 ans près mais ca reste récent d'un point de vue gamer de plus de 40 ans
    wazaaabi posted the 09/01/2025 at 05:21 PM
    En même temps on s’en fiche . On l’achète quand il sors et hop pas besoin de réserver
    noishe posted the 09/01/2025 at 05:22 PM
    Beaucoup de jeux sont indisponibles à la préco en digital, de mémoire il y a Split Fiction qui était dans ce cas, la plupart des Trails ne sont pas dispo en précommande non plus (Trails in the Sky 1st Chapter est indisponible par exemple). Ces jeux ont des versions physiques dont ce n'est pas tout à fait pareil, mais je suis certain à 100% qu'il y a des exemples pour des jeux digital-only, je ne les ai juste plus en tête
    akinen posted the 09/01/2025 at 06:09 PM
    keiku ouaip, si leurs déclarations sont 100% vraies, alors chapeau!

    noishe merci pour tes exemples. Je fais l’impasse sur les trails mais je suis la saga des Ys et eux sont tjrs dispo en précommande.
    noishe posted the 09/01/2025 at 06:26 PM
    akinen Pour le coup les Trails il y a une raison très spécifique à cela. Quand Trails of Cold Steel IV est sorti, les gens l'ayant préco en digital sur le PS Store ne pouvaient pas le télécharger à cause d'un problème technique (qui a quand même mis plusieurs jour à être résolu). Le souci concernait uniquement les pré-commandes, aucun souci si tu achetais le jeu day one. Il y a donc eu masse de demandes de remboursement. Depuis, y'a plus de préco digital pour les Trails
