Ceci n’est pas un début de réflexion sur les qualités du 1, le buzz du 2 ou l’intérêt de la licence.En fait je m’interroge sur la « stratégie » de la team Cherry, si tant est que cela a vraiment été sciemment décidé ainsi.Le jeu sort donc le 04/09/2025. Cela nous laisse 3 jours avant la sortie et il n’est possible de commander le jeu nul part visiblement.Sans faire de recherche Google et au cours de ces 10 dernières années, qui d’entre vous se souvient d’un jeu annoncé préalablement (conférence, direct, trailer sur chaîne officielle) mais indisponible à la précommande 1 semaine avant sa sortie?Autre question, sur cette même unité de temps, qui a connaissance d’un jeu « console », sans prix « console » officiel à 1 semaine de sa sortie?Dernière question, encore sur cette période de 10 ans, qui se souvient d’un jeu indé absent du store switch à 1 semaine de sa sortie… switch?Parce que moi, je n’ai pas connaissance d’un cas similaire.En fait ce genre d’histoire farfelue, on l’écoute lors du visionnage de vidéo YouTube parlant de la production d’un jeu ayant mal tourné.Team Cherry a beau expliqué vivre dans un monde sans internet et n’ayant aucune conscience de l’existence des réseaux sociaux accessibles via 4G ou wifi domestique, comment est-il possible qu’ils interdisent tout accès à l’achat ?Même en prenant en compte qu’ils souhaitent limiter le téléchargement illégal, un délai de 6h parait pourtant raisonnable pour limiter les fuites. Au pire, ils pourrait interdire le pré-chargement.Dans un cas comme dans l’autre, le jeu devrait au minimum exister sur les store.Voici 3 hypothèses:1. Team Cherry a échoué face à la tâche. Le spectre d’hollow Knight était trop présent et la pression les a achevés. La réalité les ayant rattrapés, ils ont essayés jusqu’à la dernière seconde, d’empêcher quiconque de toucher un build récent. Ce qui expliquerait que le build de la démo gamescom soit identique selon plusieurs témoignages profanes.2. Team Cherry souhaite privilégier les Backers originaux (du 1 donc). Un moyen de les traiter en VIP, est d’empêcher le marché tiers de clés. Personne ne pourra virtuellement accéder au jeu tant que les backers n’auront pas reçus leurs clés gratuites le jour de la sortie.3. L’équipe a oublié payer sa facture internet et personne ne possède de domicile personnel. Ainsi, ils ne se sont pas rendu compte que 6 ans ont passés depuis Février 2019 et n’avaient ni pensés au prix, ni à la promo, ni à la démo, ni à la distribution physique, ni à la disponibilité du titre en prechargement (demat).Pour être honnête, je m’en contrefichais de la sortie du jeu. Etant pas super joyeux qu’un metroidvania emprunte les mécaniques darksoul, j’avais pourtant bien aimé le 1 (fait la « bonne fin » fin mais pas le 112%), mais j’aurais pas dis non à un mode facile. (DarkSoul c’est Miyazabi et rien d’autre pour moi. Je suis un extrémiste, oui)Pourtant, l’histoire rocambolesque de son retour, sa disponibilité sur la switch 2 parfaite pour les metroidvania (potentiellement du 60fps stable sans ralentissement) et son prix théorique de 19€, ont fait que je compte le prendre day one.Son histoire promet d’être hallucinante et nombre de chaînes YouTube feront leur beurre dessus.Donc, GOTY ou catastrophe indé de l’année? Aura-t-on des « mais qu’est-il arrivé à hollow knight » sur de prochaines vidéos YouTubesque?