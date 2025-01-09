Ceci n’est pas un début de réflexion sur les qualités du 1, le buzz du 2 ou l’intérêt de la licence.
En fait je m’interroge sur la « stratégie » de la team Cherry, si tant est que cela a vraiment été sciemment décidé ainsi.
Le jeu sort donc le 04/09/2025. Cela nous laisse 3 jours avant la sortie et il n’est possible de commander le jeu nul part visiblement.
Sans faire de recherche Google et au cours de ces 10 dernières années, qui d’entre vous se souvient d’un jeu annoncé préalablement (conférence, direct, trailer sur chaîne officielle) mais indisponible à la précommande 1 semaine avant sa sortie?
Autre question, sur cette même unité de temps, qui a connaissance d’un jeu « console », sans prix « console » officiel à 1 semaine de sa sortie?
Dernière question, encore sur cette période de 10 ans, qui se souvient d’un jeu indé absent du store switch à 1 semaine de sa sortie… switch?
Parce que moi, je n’ai pas connaissance d’un cas similaire.
En fait ce genre d’histoire farfelue, on l’écoute lors du visionnage de vidéo YouTube parlant de la production d’un jeu ayant mal tourné.
Team Cherry a beau expliqué vivre dans un monde sans internet et n’ayant aucune conscience de l’existence des réseaux sociaux accessibles via 4G ou wifi domestique, comment est-il possible qu’ils interdisent tout accès à l’achat ?
Même en prenant en compte qu’ils souhaitent limiter le téléchargement illégal, un délai de 6h parait pourtant raisonnable pour limiter les fuites. Au pire, ils pourrait interdire le pré-chargement.
Dans un cas comme dans l’autre, le jeu devrait au minimum exister sur les store.
Voici 3 hypothèses:
1. Team Cherry a échoué face à la tâche. Le spectre d’hollow Knight était trop présent et la pression les a achevés. La réalité les ayant rattrapés, ils ont essayés jusqu’à la dernière seconde, d’empêcher quiconque de toucher un build récent. Ce qui expliquerait que le build de la démo gamescom soit identique selon plusieurs témoignages profanes.
2. Team Cherry souhaite privilégier les Backers originaux (du 1 donc). Un moyen de les traiter en VIP, est d’empêcher le marché tiers de clés. Personne ne pourra virtuellement accéder au jeu tant que les backers n’auront pas reçus leurs clés gratuites le jour de la sortie.
3. L’équipe a oublié payer sa facture internet et personne ne possède de domicile personnel. Ainsi, ils ne se sont pas rendu compte que 6 ans ont passés depuis Février 2019 et n’avaient ni pensés au prix, ni à la promo, ni à la démo, ni à la distribution physique, ni à la disponibilité du titre en prechargement (demat).
Pour être honnête, je m’en contrefichais de la sortie du jeu. Etant pas super joyeux qu’un metroidvania emprunte les mécaniques darksoul, j’avais pourtant bien aimé le 1 (fait la « bonne fin » fin mais pas le 112%), mais j’aurais pas dis non à un mode facile. (DarkSoul c’est Miyazabi et rien d’autre pour moi. Je suis un extrémiste, oui)
Pourtant, l’histoire rocambolesque de son retour, sa disponibilité sur la switch 2 parfaite pour les metroidvania (potentiellement du 60fps stable sans ralentissement) et son prix théorique de 19€, ont fait que je compte le prendre day one.
Son histoire promet d’être hallucinante et nombre de chaînes YouTube feront leur beurre dessus.
Donc, GOTY ou catastrophe indé de l’année? Aura-t-on des « mais qu’est-il arrivé à hollow knight » sur de prochaines vidéos YouTubesque?
Ce qui ne vas peut être pas empêcher le jeu d'être décevant mais je pense que ça n'a rien a voir avec la promo. Ils ont dit eux même qu'ils auraient pu continuer longtemps comme ça sans le sortir car ils ont encore pleins d'idées donc ça veut dire qu'ils sont quand même déjà content de ce qu'ils ont la. Ils veulent pas cacher le jeu.
"Donc, GOTY ou catastrophe indé de l’année?" Genre il n'y a plus de demi mesure ?
Apprécie le jeu au lieu de chercher du drama à tout prix
C’est pas comme si j’avais pas pondu du texte nuancé avant ainsi mes intentions et ma non recherche de drama.
Hollow Knight a le statut du GTA des jeux indés. À aucun moment il ne passera sous les radars. Ce sera « déception de l’année » pour les uns et « GOTY suprême » pour les autres.
Mais OK, voyons si la sortie du jeu indé le plus attendu de l’histoire ne provoque aucun déferlement d’articles sur gamekyo
en gros ce sont des indé et ils ont une communication d'indé, pas besoin de chercher plus loin, l'argent qu'il ne mettent pas dans les pub, les annonce et les trailer c'est celui qui te permet d'acheter ton jeux a moins de 70 boule
c'est d'ailleurs un choix très judicieux vu que le premier c'est très bien vendu les gens savent a quoi s'attendre pour la suite et a bas prix les joueurs vont pas cracher dessus plutot que d'augmenter artificiellement les couts pour au final ne pas agrandir la niche
- moins cher qu’en physique dans les départements d’outre mer
- téléchargement en amont pour s’éviter les 7h de download.
Oui effectivement j’ai été « marqué ».
Mais attention, je ne suis pas choqué ou outré. Juste positivement fasciné par leur démarche altruiste. Ça peut secouer l’industrie de mon point de vu.
primerose merci pour l’info, effectivement t’en a trouvé J’ai vu les trailers passés et c’est validé. Par contre niveau popularité/attente, je sais pas si y’a eu un article ici. Néanmoins j’ai mes limites et nul doute qu’il a une communauté dédiée. Bravo
La hype, elle vient des joueurs qui ont fait monter la sauce tout seul à force d'attendre des news/une date à chaque événement JV au point où c'était devenu un meme depuis un peu plus d'un an.
maintenant je peux comprendre que pour le publique au sens large puisse être perturbé, mais en vrai ce n'est en rien une norme (et heureusement)
j'ai dis 15 ans au pif parce que je base le fait que les précommande sont arrivée peu après la ps3/360, donc je suis pas a 1 ans près mais ca reste récent d'un point de vue gamer de plus de 40 ans
noishe merci pour tes exemples. Je fais l’impasse sur les trails mais je suis la saga des Ys et eux sont tjrs dispo en précommande.