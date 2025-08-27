profile
Kpop Demon Hunters devient le film le plus vu sur Netflix.
Divers


Cette année, Sony Pictures Animation a sortit deux films d'animation sur Netflix. Le premier étant KPOP Demon Hunters, devenu un immense succès à l'international, dépassant les 236 millions de visionnages et refusant de perdre de l'audience semaines après semaines... enmenant déjà vers des discussions entre Sony et Netflix pour une suite. Avec cette fois-ci, une sortie cinéma plus probable au vu de la popularité du film d'animation.





Le second se nomme Fixed, sortit le 13 aout 2025 sur Netflix.

Fixed est un film d'animation américain pour adultes ,écrit et réalisé par Genndy Tartakovsky (Dexter, Samurai Jack, Les Super Nanas, Star Wars: Clone Wars 2D). Produit par Sony Pictures Animation, il s'agit de leur premier film d'animation traditionnel. L'intrigue met en scène un chien qui apprend qu'il va être castré.



Les yeux des fans du studio sont désormais tournés non pas vers le film d'animation GOAT, qui sortira en février 2026... mais vers le prochain Kpop Demon Hunters... et surtout vers un autre projet extrémement attendu.



/ - https://x.com/netflix/status/1960416959025045591
    aozora78 posted the 08/27/2025 at 12:52 PM
    N'étant pas fan de Kpop, j'ai regardé par curiosité, et c'est vraiment un film feel good, avec au moins la chanson intégrée à l'univers, pas uniquement des personnages qui chantent pour rien comme dans certains Disney de ces 15 dernières années.
    e3ologue posted the 08/27/2025 at 12:52 PM
    Le film et les chansons sont plutôt cool

    C'est drôle de voir à quel points ils y croyaient pas tant que ça au lancement
    akinen posted the 08/27/2025 at 01:21 PM
    Vu avec mes petite famille. On a adoré! J’ai rigolé pendant tout le film! Une belle leçon pour tous les studios qui nous ont pourris nos films et séries pendant les années post Covid. Bien fait!
    zevoodoo posted the 08/27/2025 at 02:20 PM
    Le titre racoleur me faisait peur et je craignais un nième anime décérébré Netflix.
    Mais force est de constaté qu'il est sympa (en VO du moins)
    jowy14 posted the 08/27/2025 at 06:32 PM
    Regardé en famille également et beaucoup apprécié par tout le monde.
    L’histoire est simple mais sympa.
    Les musiques sont bien sympa et perso je les ai réécoutées plusieurs fois.
    J’ai trouvé la VF sympa dans les dialogues mais aussi dans les chansons, mais je dois bien avouer que Golden a plus de punch que briller (en VF) et que Ejae a un sacrée voix, belle découverte
    benbenleader posted the 08/28/2025 at 11:10 AM
    Putain le grand public a vraiment des goûts de chiotte, épisode 845615468745. C'est un film d'animation lambda, avec des personnages clichés déjà vus 1000 fois, et dans lequel le public est métaphorisé par une bande d'idiots zombies.

    Je comprend le succès public car c'est facile d'accès, etc... et c'est calibré pour plaire à tout le monde, mais c'est juste tellement creux. Vide.
