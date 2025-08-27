Cette année, Sony Pictures Animation a sortit deux films d'animation sur Netflix. Le premier étant KPOP Demon Hunters, devenu un immense succès à l'international, dépassant les 236 millions de visionnages et refusant de perdre de l'audience semaines après semaines... enmenant déjà vers des discussions entre Sony et Netflix pour une suite. Avec cette fois-ci, une sortie cinéma plus probable au vu de la popularité du film d'animation.
Le second se nomme Fixed, sortit le 13 aout 2025 sur Netflix.
Fixed est un film d'animation américain pour adultes ,écrit et réalisé par Genndy Tartakovsky (Dexter, Samurai Jack, Les Super Nanas, Star Wars: Clone Wars 2D). Produit par Sony Pictures Animation, il s'agit de leur premier film d'animation traditionnel. L'intrigue met en scène un chien qui apprend qu'il va être castré.
Les yeux des fans du studio sont désormais tournés non pas vers le film d'animation GOAT, qui sortira en février 2026... mais vers le prochain Kpop Demon Hunters... et surtout vers un autre projet extrémement attendu.
C'est drôle de voir à quel points ils y croyaient pas tant que ça au lancement
Mais force est de constaté qu'il est sympa (en VO du moins)
L’histoire est simple mais sympa.
Les musiques sont bien sympa et perso je les ai réécoutées plusieurs fois.
J’ai trouvé la VF sympa dans les dialogues mais aussi dans les chansons, mais je dois bien avouer que Golden a plus de punch que briller (en VF) et que Ejae a un sacrée voix, belle découverte
Je comprend le succès public car c'est facile d'accès, etc... et c'est calibré pour plaire à tout le monde, mais c'est juste tellement creux. Vide.