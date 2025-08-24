Mon Bordel Perso

Source logo : scorbunnydream sur X

Source logo : Layman_Ahoy sur reddit

Image du fan game Pokemon Gamma Emerald

a 30 ans. Oui, vous avez bien lu. La saga qui a vu naître(mon préféré) et tes premiers cris de rage contredesoufflera ses bougies en 2026. Et forcément, on ne parle pas d’un petit anniversaire avec un gâteau Pikachu à la fraise : on attend un feu d’artifice d’annonces. Même si Game Freak me déçoit énormément depuis l’ère 3DS, voici ce que je rêve de voir débarquer pour fêter en beauté trois décennies de chasse de chromatiques, de combats et de musiques cultes.C’estfantasme des fans depuis que le service existe. Imagine reformer ta vieille équipe de, et pourquoi pas pousser jusqu’à. Les jeux qui ont lancé la légende ont plus que leur place dans le catalogue Switch Online. On n’ose même pas imaginer la hype si Game Freak annonce la compatibilité avec le online pour des échanges et combats… et qui sait, peut-être même l’arrivée des jeuxsur le NSO...Tout le monde a déjà écouté l’OST de Pokémon sur YouTube en boucle, mais ce n’est pas normal qu’en 2025, on n’ait toujours pas d’accès officiel à l’intégralité des OST. Pour les 30 ans, The Pokémon Company pourrait l’intégrer à l’application Nintendo Music. On peut même imaginer une sortie simultanée avec les jeux ajoutés sur le NSO, histoire de lier nostalgie et modernité. On veut le, prendre le vélo sur la, ou encore le meilleur (selon moi) :sait pondre de magnifiques soundtracks, et les magnifier dans ses jeux musicaux Theatrhythm. Alors pourquoi pas un? Je ferai un jour un article sur comment je m’imagine le jeu, mais le potentiel est bien présent, et surtout avecen véritable mascotte (avec feat Pikachu DJ). Franchement, un spin-off pareil aurait tout pour séduire à la fois les fans hardcore de jeux de rythme et les joueurs qui veulent juste profiter de la musique.J’ai personnellement vécu l’expérience des concerts Final Fantasy et NieR, et j’avoue, il y a deux autres licences où j’aimerais ressentir les mêmes frissons : Zelda et… Pokémon ! Imaginez, un orchestre lancer le thème de la Ligue Pokémon de Kanto devant une salle comble.Il y a eu par le passé une tournée intitulée Pokémon: Symphonic Evolutions, il y a une dizaine d’années, mais les dates pour la France avaient été annulées à cause d’une vente insuffisante de tickets. Peut-être que le public n’était pas encore prêt à l’époque pour une telle expérience. Aujourd’hui, avec la maturité des fans et l’énorme aura de la licence, un retour serait une évidence. Ce serait une excellente façon de rappeler que Pokémon, ce n’est pas seulement des monstres et des combats, mais aussi une bande-son gravée à jamais dans nos cœurs de joueurs.On en parle beaucoup depuis qu’Octopath Traveler et Dragon Quest III ont popularisé le style HD-2D. Imagine un remake de Pokémon Noir & Blanc dans ce rendu somptueux, avec ses sprites modernisés et ses décors stylisés. Cette génération est considérée par beaucoup comme le jeu Pokémon le plus abouti, mais elle n’a malheureusement pas trouvé son public.Cependant, j’ai eu le sentiment de ne pas être respecté autant que fan lors des remakes de Perle et Diamant (j’ai délibérément sauté ces jeux, ce sont ceux que je n’ai pas joués dans la saga). Je pense qu’ils sont capables de soit ne pas le faire, soit se contenter du minimum syndical. Quand on voit qu’un simple fan est capable de réaliser quelque chose comme Pokémon Gamma Émeraude, on se dit que le potentiel est énorme… si seulement Game Freak voulait vraiment l’exploiter.Soyons clairs : impossible d’imaginer les 30 ans sans un petit aperçu de la 10G. Un logo, une silhouette de starter, ou même un teaser de quelques secondes suffirait à faire exploser les réseaux sociaux.Cependant, selon moi, ça passe ou ça casse : quand on voit que la Switch 2 est capable de faire tourner Cyberpunk 2077 et Indiana Jones et le Cercle ancien, ils ne peuvent plus se cacher derrière les limitations techniques de la console. Je sais bien que les jeux ne sont qu’un simple rouage de l’énorme machine marketing qu’est devenue la série (il faut vendre des peluches et des cartes), mais la saga est avant tout un jeu.Bien évidemment, ce ne sont que mes attentes fantasmées en tant que joueur de la première heure, qui a un peu perdu la flamme de Pokémon au fil des années, au point de ne plus chercher à compléter le Pokédex. Ce sont ces annonces et innovations que j’attends pour retrouver un minimum d’envie de replonger dans la saga, de revivre ces ardeurs passées. Et qui sait… peut-être que Game Freak nous réserve une surprise inattendue, quelque chose que personne n’a imaginé, mais qui saura conquérir les joueurs comme jamais auparavant.