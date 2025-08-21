profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 436
visites since opening : 1094641
altendorf > blog
Sony se retire de l'EVO


Sony Interactive Entertainment a vendu sa participation dans l’Evolution Championship Series (EVO) pour un montant non communiqué à NODWIN Gaming, une société indienne spécialisée dans l'eSport dont Sony Group Corporation est actionnaire minoritaire depuis 2023.

Malgré cette vente, Sony reste impliqué dans l'EVO en devenant le principal sponsor jusqu’en 2028 et continuera de soutenir la Fighting Game Community (FGC) via les PlayStation Tournaments ainsi que ses produits destinés aux joueurs compétitifs et le futur Marvel Tōkon: Fighting Souls (une collaboration entre PlayStation Studios, Marvel Games et Arc System Works).

Par ailleurs, Qiddiya, le projet de mégapole saoudien soutenu par le fonds souverain Public Investment Fund, a investi dans RTS (société de gestion de créateurs de contenus et de conseil de la streameuse Pokimane), co-propriétaire de l'EVO. De nouveaux partenariats pluriannuels avec Qiddiya, Sony et RTS ont également été annoncés, sans que les détails financiers ne soient dévoilés.

Ce retrait soudain de Sony dans l'EVO serait lié aux récentes annonces de Marvel Tōkon: Fighting Souls et du stick arcade FlexStrike (anciennement Project Defiant). Une mise en avant beaucoup trop importante face à la concurrence serait synonyme de conflit d'intérêts.
The Esports Advocate - https://esportsadvocate.net/2025/08/nodwin-buys-sony-interactive-entertainments-stake-in-evolution-championship-series/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/21/2025 at 09:35 PM by altendorf
    comments (6)
    stardustx posted the 08/21/2025 at 10:17 PM
    Encore un investissement fructueux
    ravyxxs posted the 08/21/2025 at 11:13 PM
    Nani!!!
    altendorf posted the 08/22/2025 at 12:39 AM
    ravyxxs Un petit micmac financier pour éviter certaines accusations.
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:53 AM
    C'est cool comme ça il vont se recentrer sur le jeux vidéo.
    nyseko posted the 08/22/2025 at 09:01 AM
    Tout ça pour ça...
    sonilka posted the 08/22/2025 at 01:14 PM
    Très bien. Nintendo va donc pouvoir arrêter de casser les couilles et laisser Smash revenir.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo