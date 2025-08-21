Sony Interactive Entertainment a vendu sa participation dans l’Evolution Championship Series (EVO) pour un montant non communiqué à NODWIN Gaming, une société indienne spécialisée dans l'eSport dont Sony Group Corporation est actionnaire minoritaire depuis 2023.Malgré cette vente, Sony reste impliqué dans l'EVO en devenant le principal sponsor jusqu’en 2028 et continuera de soutenir la Fighting Game Community (FGC) via les PlayStation Tournaments ainsi que ses produits destinés aux joueurs compétitifs et le futur Marvel Tōkon: Fighting Souls (une collaboration entre PlayStation Studios, Marvel Games et Arc System Works).Par ailleurs, Qiddiya, le projet de mégapole saoudien soutenu par le fonds souverain Public Investment Fund, a investi dans RTS (société de gestion de créateurs de contenus et de conseil de la streameuse Pokimane), co-propriétaire de l'EVO. De nouveaux partenariats pluriannuels avec Qiddiya, Sony et RTS ont également été annoncés, sans que les détails financiers ne soient dévoilés.Ce retrait soudain de Sony dans l'EVO serait lié aux récentes annonces de Marvel Tōkon: Fighting Souls et du stick arcade FlexStrike (anciennement Project Defiant). Une mise en avant beaucoup trop importante face à la concurrence serait synonyme de conflit d'intérêts.