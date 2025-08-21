Alors je vais être bref et succint.
Concrètement a la majorité. J'étais curieux de tester le jeu en Dock et me forger mon propre avis.
En depit des retours catastrophiques du mode handled.
Il faut savoir qu'on avait le choix entre handled ou dock. J'ai choisi la 2eme solution.
Et le verdict est sans appel. Nous sommes sur du 30ips pas stable.
Comme beaucoup. J'ai tourné la caméra à 360degre et ça rame énormément.
Pour information. Elden Ring sur PS4 pro c'est plutôt stable et ça dépasse assez facilement les 30 fps.
Encore une fois. Si la switch 2 est vraiment proche d'une PS4 pro, Elle ne doit avoir aucun mal à maintenir au moins le 30fps voir un peu dessus . Sans parler du dlss et consort.
J'ai testé le jeu à la toute fin de journée du salon. J'ai attendu seulement 15 min, l'attente était vide à la fin de journée.
08/21/2025 at 09:12 PM
J'ai testé le jeu à la toute fin de journée *
La fin de journée après le salon est dure.
c'est connu qu'entre FS et l'opti.... c'est pas la grande joie lol
le jeu le plus opti de leur licence c'est Demon's souls Remake.... fait par Blue point lol
Même en jouant normalement, ce n'est pas stable.
On parle d'un jeu qui tourne mieux que PS4 pro quand même.
Par contre . Je l'avoue. La manette pro de switch 2 est vraiment mieux fini que celle de base
Maintenant la reputation de cette version est touchée, ça va pas etre simple pour eux de redresser la barre, et meme dans le cas ou d'ici la sortie, ils arriveraient a mieux ajuster et optimiser les paramètres du jeu pour la machine...
La console est limitée par son CPU niveau performance, mais tout de meme, ici..
Ils ont peut être le temps d’optimiser le jeu
51love : Probablement que les mecs galèrent à porter leur vieux moteur sur une puce ARM, parce que le hardware ne devrait avoir aucun problème à le faire tourner à 30fps. Mais bon quand on voit qu'il tourne pas très bien sur les consoles de salon et sur PC même sur les grosses configs, il y a clairement un problème avec leur portage et je ne comprends pas que Nintendo laissent ce build être joué sur un salon...
L'un des mecs en question qui m'en a parlé bosse sur le portage d'un jeu de voiture open world sur la Switch 2, pas officiellement encore annoncé, mais ça devrait pas trop tarder
51love : OK merci pour les précisions, effectivement ça doit demander pas mal d'optimisation pour revoir les cycles d'exécution d'instruction, mais je pense qu'il n’y a rien d'impossible prend le temps de le faire. Un neu de voiture en monde ouvert j’en vois qu'un seul et s'il arrive dessus ça risque de faire pas mal de bruit
tripy73 Nintendo laisse cette version sur le salon parce que c'est probablement représentatif, afin de ne pas tromper les habitants de son royaume. La version S2 sera une croûte
ducknsexe ouais enfin si c'est pour avoir une qualité graphique a la donkey kong pour être stable, ca va être compliquer et pas que pour elden ring, c'est pas fromsoft le problème, la switch 1 avait les même problème sur plein de jeu également, le DLSS ca n'augmente pas la puissance d'une machine ca la fait juste passer pour plus puissante qu'elle ne l'est vraiment
Y en a qui gueule juste avec 1 fps de moins.
D'autre c'est a partir de 5.
Et voir qi c'est tous le temps où si ça arrive a certains moment précis.
Mais ça reste une demo, le jeux est sans doute pas fini
51love : à oui c'est serait déjà sympa s'ils sortent ce jeu
Toi aussi tu vas nous sortir qu'elle est moins puissante de la Steam Deck et que la PS4 ?
Que les Tflops de la S2 c'est une unité de valeur différente que les Tflops des autres consoles ?
quoi tu n'étais pas au courant ? petit cours :
http://itigic.com/fr/tflops-why-they-are-not-useful-when-comparing-yields/
- Textures meilleurs
- Frame rate plus stable et qui peut monter à 40
les partie technique comprennent le world building, l'ia, les paterne , le gameplay, le gamedesign, le level design, l'UI, l'animation, la gestion de foule, les effet de destruction...
et le framerate est directement lié a la charge graphique dans cyberpunk vu que le dlss réduit par l'ia la charge graphique pour augmenter les fps... donc oui, le fait que cyberpunk est un jeu plus graphique que technique face a un elden ring fait qu'il est plus adapté au spécificité de la switch 2...