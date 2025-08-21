Alors je vais être bref et succint.

Concrètement a la majorité. J'étais curieux de tester le jeu en Dock et me forger mon propre avis.



En depit des retours catastrophiques du mode handled.



Il faut savoir qu'on avait le choix entre handled ou dock. J'ai choisi la 2eme solution.





Et le verdict est sans appel. Nous sommes sur du 30ips pas stable.



Comme beaucoup. J'ai tourné la caméra à 360degre et ça rame énormément.



Pour information. Elden Ring sur PS4 pro c'est plutôt stable et ça dépasse assez facilement les 30 fps.



Encore une fois. Si la switch 2 est vraiment proche d'une PS4 pro, Elle ne doit avoir aucun mal à maintenir au moins le 30fps voir un peu dessus . Sans parler du dlss et consort.



J'ai testé le jeu à la toute fin de journée du salon. J'ai attendu seulement 15 min, l'attente était vide à la fin de journée.