Elden Ring
Switch 2
Bandai Namco Games
FromSoftware
action-aventure
PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2
Avis rapide sur Elden Ring en Dock à la Gamescom
Alors je vais être bref et succint.
Concrètement a la majorité. J'étais curieux de tester le jeu en Dock et me forger mon propre avis.

En depit des retours catastrophiques du mode handled.

Il faut savoir qu'on avait le choix entre handled ou dock. J'ai choisi la 2eme solution.


Et le verdict est sans appel. Nous sommes sur du 30ips pas stable.

Comme beaucoup. J'ai tourné la caméra à 360degre et ça rame énormément.

Pour information. Elden Ring sur PS4 pro c'est plutôt stable et ça dépasse assez facilement les 30 fps.

Encore une fois. Si la switch 2 est vraiment proche d'une PS4 pro, Elle ne doit avoir aucun mal à maintenir au moins le 30fps voir un peu dessus . Sans parler du dlss et consort.

J'ai testé le jeu à la toute fin de journée du salon. J'ai attendu seulement 15 min, l'attente était vide à la fin de journée.
    posted the 08/21/2025 at 09:12 PM by yamine
    comments (32)
    yamine posted the 08/21/2025 at 09:14 PM
    Contrairement à la majorité*
    J'ai testé le jeu à la toute fin de journée *

    La fin de journée après le salon est dure.
    elicetheworld posted the 08/21/2025 at 09:16 PM
    C'est sans doute l', optimisation du jeu qui est fini a la pisse
    malroth posted the 08/21/2025 at 09:17 PM
    apres il est possible que ce soit la faute de Fromsoftware aussi

    c'est connu qu'entre FS et l'opti.... c'est pas la grande joie lol

    le jeu le plus opti de leur licence c'est Demon's souls Remake.... fait par Blue point lol
    losz posted the 08/21/2025 at 09:19 PM
    Ouais bah c'est une console Nintendo quoi...les exclusivités uniquement, et le reste poubelle.
    yamine posted the 08/21/2025 at 09:23 PM
    Et encore une fois les gens. En dehors de stresser la console en tournant la caméra à 360.


    Même en jouant normalement, ce n'est pas stable.


    On parle d'un jeu qui tourne mieux que PS4 pro quand même.

    Par contre . Je l'avoue. La manette pro de switch 2 est vraiment mieux fini que celle de base
    .
    51love posted the 08/21/2025 at 09:29 PM
    Pk présenter une build aussi mauvaise?

    Maintenant la reputation de cette version est touchée, ça va pas etre simple pour eux de redresser la barre, et meme dans le cas ou d'ici la sortie, ils arriveraient a mieux ajuster et optimiser les paramètres du jeu pour la machine...

    La console est limitée par son CPU niveau performance, mais tout de meme, ici..
    wazaaabi posted the 08/21/2025 at 09:30 PM
    On ne sait pas quand il sort il me semble .
    Ils ont peut être le temps d’optimiser le jeu
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 09:43 PM
    Merci pour ton retour, si le jeu tourne déjà mal en dock, j'ose pas imaginer en mode portable.

    51love : Probablement que les mecs galèrent à porter leur vieux moteur sur une puce ARM, parce que le hardware ne devrait avoir aucun problème à le faire tourner à 30fps. Mais bon quand on voit qu'il tourne pas très bien sur les consoles de salon et sur PC même sur les grosses configs, il y a clairement un problème avec leur portage et je ne comprends pas que Nintendo laissent ce build être joué sur un salon...
    51love posted the 08/21/2025 at 09:49 PM
    tripy73 Oui, je sais de la part de quelques personnes autour de moi que le portage sur ARM (meme si grandement facilité par les compilateurs modernes), peut poser probleme, mais apparemment de ce qu'on m'a dit ce qui pose surtout soucis c'est plutot pour les jeux qui sont rodés et optimisés pour fonctionner sur des coeurs avec des vitesses nettement superieures au 1Ghz des coeurs de la Switch 2

    L'un des mecs en question qui m'en a parlé bosse sur le portage d'un jeu de voiture open world sur la Switch 2, pas officiellement encore annoncé, mais ça devrait pas trop tarder
    tripy73 posted the 08/21/2025 at 10:05 PM
    Si jamais ça vous interesse il y a une vidéo officielle screen du mode dock, ça permettra à chacun de ce faire sa propre opinion : https://youtu.be/zPqDDWH7oQw?si=u6dNktDu6z6j-hHp

    51love : OK merci pour les précisions, effectivement ça doit demander pas mal d'optimisation pour revoir les cycles d'exécution d'instruction, mais je pense qu'il n’y a rien d'impossible prend le temps de le faire. Un neu de voiture en monde ouvert j’en vois qu'un seul et s'il arrive dessus ça risque de faire pas mal de bruit
    iglooo posted the 08/21/2025 at 10:25 PM
    51love trop cool, Virtua Racing en OW
    tripy73 Nintendo laisse cette version sur le salon parce que c'est probablement représentatif, afin de ne pas tromper les habitants de son royaume. La version S2 sera une croûte
    ducknsexe posted the 08/21/2025 at 10:29 PM
    FS qui programme comme les poil de cul. Nintendo devrais leur dire de sortir leur jeu dans un état correct
    burningcrimson posted the 08/21/2025 at 10:38 PM
    yamine Encore heureux pour la manette surtput vu le prix...
    aragami posted the 08/21/2025 at 11:38 PM
    losz ff7 remake est une merveille d'optimisation il parait, et le jeu est dix fois plus gourmand que elden ring donc non ça n'a rien à voir avec la console...
    aragami posted the 08/21/2025 at 11:42 PM
    Le jeu tourne sans aucuns soucis sur steam deck alors que la switch est soi disant plus puissante...Merci from software!
    5120x2880 posted the 08/21/2025 at 11:43 PM
    Dire que mon frère l'avait fait sur une 1650
    zampano posted the 08/22/2025 at 12:15 AM
    Après le jeu n’étais pas du tout stable même sur les consoles actuelles en mode performance.
    derno posted the 08/22/2025 at 12:46 AM
    Rappelons quand même que le jeu n'a pour l'instant pas de datedde sortie, seul le produit fini nous importe le reste n'est que de la matière pour alimenter les chaînes YouTube de drama queen.
    keiku posted the 08/22/2025 at 02:46 AM
    yamine même sur ps4 non pro elden ring il est stable

    ducknsexe ouais enfin si c'est pour avoir une qualité graphique a la donkey kong pour être stable, ca va être compliquer et pas que pour elden ring, c'est pas fromsoft le problème, la switch 1 avait les même problème sur plein de jeu également, le DLSS ca n'augmente pas la puissance d'une machine ca la fait juste passer pour plus puissante qu'elle ne l'est vraiment
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:56 AM
    Tu a filmer ? Car les baisse de framerate sont pas ressenti de la meme manière par tous le monde.

    Y en a qui gueule juste avec 1 fps de moins.

    D'autre c'est a partir de 5.

    Et voir qi c'est tous le temps où si ça arrive a certains moment précis.
    Mais ça reste une demo, le jeux est sans doute pas fini
    yamine posted the 08/22/2025 at 06:57 AM
    Pas le droit de filmer
    yamine posted the 08/22/2025 at 06:59 AM
    Ils avaient même mis des rideaux si jamais. Entre la file d'attente et les bornes
    51love posted the 08/22/2025 at 08:05 AM
    tripy73 iglooo nope The Crew
    iglooo posted the 08/22/2025 at 08:56 AM
    51love Génie
    tripy73 posted the 08/22/2025 at 09:09 AM
    iglooo : sachant qu'il était interdit de filmer sur le stand et qu'on a toujours pas de date sortie, ce n'est peut-être pas totalement représentatif de la version finale. Wait and see.

    51love : à oui c'est serait déjà sympa s'ils sortent ce jeu
    lz posted the 08/22/2025 at 09:18 AM
    keiku : ah bon c'est quoi alors le problème ? La console ?

    Toi aussi tu vas nous sortir qu'elle est moins puissante de la Steam Deck et que la PS4 ?

    Que les Tflops de la S2 c'est une unité de valeur différente que les Tflops des autres consoles ?
    keiku posted the 08/22/2025 at 09:40 AM
    lz bah voila ce qui en est la switch 2 equivaut a une ps4 non pro, mais avec un dlss ce qui améliore les performances quand les jeux appuie sur les graphismes mais qui a plus de mal quand les jeux s’appuie sur la technique...

    Que les Tflops de la S2 c'est une unité de valeur différente que les Tflops des autres consoles ?

    quoi tu n'étais pas au courant ? petit cours :
    http://itigic.com/fr/tflops-why-they-are-not-useful-when-comparing-yields/
    keiku posted the 08/22/2025 at 10:07 AM
    lz et je vais même rajouter c'est aussi pour ca que elden ring comme monster hunter d'ailleurs, ont beaucoup de mal sur pc également...
    geralttw posted the 08/22/2025 at 12:36 PM
    keiku Du coup Pq cyberpunk met une vitesse à la version ps4 en tout point ?
    keiku posted the 08/22/2025 at 06:04 PM
    geralttw DLSS tous simplement..., comme je dis si c'est visuel la switch 2 fera mieux , si c'est technique moins bien... cybrepunk ca reste un fps et de précalculé, ca reste pauvre en terme technique et d'IA
    geralttw posted the 08/22/2025 at 11:21 PM
    keiku Pas que le visu.
    - Textures meilleurs
    - Frame rate plus stable et qui peut monter à 40
    keiku posted the 08/23/2025 at 05:51 AM
    geralttw les texture c'est du visu... pour rappel le visuel comprend, les texture, les ombres, les particules, la définition graphique, la modélisation polygonale, l'upscaling, et l'anti crenelage et les différents filtres

    les partie technique comprennent le world building, l'ia, les paterne , le gameplay, le gamedesign, le level design, l'UI, l'animation, la gestion de foule, les effet de destruction...

    et le framerate est directement lié a la charge graphique dans cyberpunk vu que le dlss réduit par l'ia la charge graphique pour augmenter les fps... donc oui, le fait que cyberpunk est un jeu plus graphique que technique face a un elden ring fait qu'il est plus adapté au spécificité de la switch 2...
