profile
2
❤
Likers
Who likes this ?
yamy
,
marchand2sable
name :
Onimusha : Way of the Sword
platform :
PC
editor :
Capcom
developer :
Capcom
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
808
visites since opening :
1621894
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Onimusha Way of the Sword : gameplay boss
Un peu de gameplay pour le prochain Onimusha Way of the Sword, qui met en avant un affrontement contre le boss Sasaki Ganryu.
Le titre est prévu en 2026 sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/watch?v=U_7AGGWH_Mk
tags :
2
Likes
Who likes this ?
kisukesan
,
gareauxloups
posted the 08/21/2025 at 01:02 PM by
yanssou
comments (
14
)
malroth
posted
the 08/21/2025 at 01:37 PM
j'aurai tellement aimer qu'il sorte en cette fin d'année.
vivement en tout cas
kujotaro
posted
the 08/21/2025 at 03:59 PM
Papapapapa. Ça a l'air excellent !!!!
guiguif
posted
the 08/21/2025 at 04:16 PM
J'ai vu une video d'un mec qui disait que ce combat etait moisi car il suffisait juste de faire des contre et ça passait, en esperant que tout le jeu ne soit pas comme ça
sdkios
posted
the 08/21/2025 at 04:50 PM
guiguif
comme dans Onimusha 1/2/3/4 en mode normal quoi
ca a jamais ete des jeux difficiles, suffit de bloquer et esquiver. Et c'est tant mieux, je vois pas pourquoi le jeu devrait surfer sur la mode des souls et autres tout a coup. Pour la difficulté, y a le mode enfer
guiguif
posted
the 08/21/2025 at 04:55 PM
sdkios
Personne ici ne parle de difficulté, mais juste d'attendre et de contrer sans rien faire d'autre.
Attaquer un ennemi n'est pas une exclusivité des Souls
sdkios
posted
the 08/21/2025 at 05:45 PM
guiguif
ah okay, je l'avais compris comme "c'est trop facile, on contre et ca passe".
Apres, attendre et juste contrer, c'est une facon de jouer, mais faut vraiment le vouloir lol, moi ca me fait vite chier ce genre de gameplay, jprefere foncer dans le tas quitte a me faire tapper dessus
kujotaro
posted
the 08/21/2025 at 05:46 PM
guiguif
Il peut dire ce qu'il veut. Ce que je vois est excellent. Et je fais plus confiance à mes yeux qu'au reste.
zevoodoo
posted
the 08/21/2025 at 08:37 PM
Petit clin d'oeil au duel Miyamoto Musashi/ Sasaki Kojiro sur l'île de Ganryu.
tlj
posted
the 08/21/2025 at 10:24 PM
Ça fait pas mal envie, mais je dois avouer que devoir mettre autant de coups qui paraissent à chaque fois fatals ou quasi fatal pour battre le boss sort un peu du trip sachant que le jeu est assez réaliste dans ses mouvements et animations
snave
posted
the 08/22/2025 at 02:10 PM
On ressent grave la vibe Onimusha 1, 2, etc. Vivement celui-là, il m'a l'air au top.
mattewlogan
posted
the 08/23/2025 at 08:45 AM
Magnifique
Ça claque
magnetic
posted
the 08/23/2025 at 11:01 AM
guiguif
Je ne suis pas sûr de comprendre la critique du gars dans ce cas, dans Sekiro on tue la totalité des boss du jeu en faisant des contre aussi mais je ne vois pas en quoi ça rendrais le jeu « moisi »
J’ai fais la demo de Onimusha et le parry est au cœur du gameplay donc plutôt normal de pouvoir tuer le boss en utilisant la mécanique principale du jeu.
Oui le jeu est clairement plus facile qu’un souls, le parry est assez simple a faire et visuellement très gratifiant, ça rend le jeu très chorégraphique j’ai trouvé ça génial manette en main.
Si les gens trouve ça nul que le jeu soit trop simple bah qu’ils aillent jouer a Dark Souls et arrête de nous casser les couilles ^^
kalas28
posted
the 08/23/2025 at 12:25 PM
la difficulté du jeu on s'en branle onimusha a toujours été très court et facile la seule chose dont il faut s'inquiéter c'est de la nervosité du jeu parce que là sur la vidéo c'est un soft pour grabataire tellement c'est archi mou
à voir parce que là c'est facile mais pas fun du tout....
akiru
posted
the 08/23/2025 at 02:31 PM
kalas28
Ca fait du bien un jeu d'action plus lent et aussi bien fait je trouve. A savoir que la lenteur n'empêche pas forcément la nervosité et les reflexes (tout dépend des timings, des fenetres de punitions etc) on verra mais de ce qu'on voit c'est quand même magnifique pour l'instant.
