Je sais pas ce que vous penser du troisième épisode mais il y a quand même certains points qui m'interpelle.



Bon déjà la time line. Je sais pas si les 65 ans du voyage est vrai ou non. Ou alors ils ont fait très vite pour capturer tous les organisme extraterrestre.....



Mais bon c'est pas le plus étrange.



Le bilionaire, pourtant super intelligent , a failli se faire avoir bêtement par un œuf de xenomorphe...



Non c'est surtout Wendy. Le machin synthétique, avec une ia d'une gosse, arrive a mettre en pièce un xenomorphe....et sa lame qui fond pas dans l'acide de l'alien...



Et dans le noir total. Le xenomorphe est aveugle, donc dans l'obscurité il est pas a sont désavantage.....



Donc j'ai l'impression que depuis alien romulus, on va nous présenter les aliens comme des être inoffensif...



Même les predator en chie alors que niveau équipement, ils sont mieux équipé qu'un coupe papier...



Et dommage de pas avoir vu un morceau de Wendy arraché, pour voir si c'est un corps de synthétique traditionnel ou une nouvelle technologie....





On avait eu les super synthétique capable de se réparer tous seul dans prometheus, mais ici je vois pas.