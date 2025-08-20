Spoil
Je sais pas ce que vous penser du troisième épisode mais il y a quand même certains points qui m'interpelle.
Bon déjà la time line. Je sais pas si les 65 ans du voyage est vrai ou non. Ou alors ils ont fait très vite pour capturer tous les organisme extraterrestre.....
Mais bon c'est pas le plus étrange.
Le bilionaire, pourtant super intelligent , a failli se faire avoir bêtement par un œuf de xenomorphe...
Non c'est surtout Wendy. Le machin synthétique, avec une ia d'une gosse, arrive a mettre en pièce un xenomorphe....et sa lame qui fond pas dans l'acide de l'alien...
Et dans le noir total. Le xenomorphe est aveugle, donc dans l'obscurité il est pas a sont désavantage.....
Donc j'ai l'impression que depuis alien romulus, on va nous présenter les aliens comme des être inoffensif...
Même les predator en chie alors que niveau équipement, ils sont mieux équipé qu'un coupe papier...
Et dommage de pas avoir vu un morceau de Wendy arraché, pour voir si c'est un corps de synthétique traditionnel ou une nouvelle technologie....
On avait eu les super synthétique capable de se réparer tous seul dans prometheus, mais ici je vois pas.
Mais la comme c'est partie,on va se taper beaucoup de scène fixe sans vraiment beaucoup d'intérêt.
C'était qui le mec a qui on a retiré un poumon?
Si c'est le frère que je pense, je pense connaître la suite. Et les alien en vrai c'est secondaire...
On va assister a une version de Alita.
Je me doute qu'il vont nous sortir qu'elle à un esprit humain et que les aliens doivent avoir des capacités psy permettant d'établir un lien... mais je trouve ça un peu gros en plus de sortir de nul part dans toute la saga.
J'avais beaucoup apprécié les 2 premiers épisodes, mais là le 3e m'a mis une mini douche froide, alien trop exposé avec certaines particularités bizarres, à des moments on voit vraiment que c'est un mec dans un costume ça casse le mythe, je suis pas si choqué que ça qu'il se fasse tué par une synthétique, mais à la limite j'aurais préféré que ça soit au terme d'un combat épique. Le cyborg qui arrive à contacter le synthétique comme si y avait zéro sécurité sur leur base et à lui retourner le cerveau comme si de rien n'était... je trouve que c'est un gros raccourci scénaristique.
