Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
all
Du gameplay pour Resident Evil Requiem et Pragmata


À travers la demo de la Gamescom, Capcom s'est penchée sur cette brève extrait où Grace doit trouver le moyen de s'échapper après avoir été enfermée, elle devra éviter une créature terrifiante tout en trouvant une échappatoire.

Prevu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et Pc.




Dans cette courte demo de Pragmata, trois armes différentes sont à disposition : le pistolet à poignée, le pistolet à onde de choc et le filet antistatique. Le pistolet à poignée est un pistolet standard avec 6 coups , le pistolet à onde de choc tire une puissante décharge à courte portée qui inflige de lourds dégâts et peut déstabiliser les ennemis, et le filet antistatique entrave les mouvements avec un tir qui s'étend au point d'impact, étourdissant les ennemis dans leur rayon.

Le titre est prévu en 2026 sur PS5, Xbox Series et Pc.
https://m.youtube.com/@gamespot
    5
    Likes
    yukilin, adamjensen, marchand2sable, idd, jenicris
    posted the 08/20/2025 at 11:48 AM by yanssou
    comments (7)
    akinen posted the 08/20/2025 at 12:03 PM
    La démo de RE sera sûrement dispo comme d’hab. Mieux vaut éviter de la regarder pour garder la surprise
    coopper posted the 08/20/2025 at 12:15 PM
    J'ai eu des relents d'Haunting Ground, notamment dans des détails à la con (genre quand Grace se fait poursuivre et n'arrête pas de trébucher).
    sdkios posted the 08/20/2025 at 12:20 PM
    Je regarde juste quelques secondes par ci par la pour pas gacher la surprise, mais en tout cas l'ambiance a l'air cool. Ca fait plaisir d'avoir la vue 3eme personne !
    coopper C'etait tellement bien cette epoque des survival/horror sur PS2 ! Ca manque vraiment. Clock Tower 3, Haunting ground, Rule of roses,...
    jenicris posted the 08/20/2025 at 12:23 PM
    Ca me plaît ce que j'ai vu de Requiem
    volran posted the 08/20/2025 at 12:24 PM
    J'ai très hâte pour les deux jeux
    ouken posted the 08/20/2025 at 01:13 PM
    Requiem je passe mon tour bof bof , pragmata a voir
    marchand2sable posted the 08/20/2025 at 01:25 PM
    akinen

    Oui faut boycott, elle arrivera en démo c'est sur.
