À travers la demo de la Gamescom, Capcom s'est penchée sur cette brève extrait où Grace doit trouver le moyen de s'échapper après avoir été enfermée, elle devra éviter une créature terrifiante tout en trouvant une échappatoire.



Prevu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et Pc.

Dans cette courte demo de Pragmata, trois armes différentes sont à disposition : le pistolet à poignée, le pistolet à onde de choc et le filet antistatique. Le pistolet à poignée est un pistolet standard avec 6 coups , le pistolet à onde de choc tire une puissante décharge à courte portée qui inflige de lourds dégâts et peut déstabiliser les ennemis, et le filet antistatique entrave les mouvements avec un tir qui s'étend au point d'impact, étourdissant les ennemis dans leur rayon.



