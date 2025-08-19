1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
7
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : PC
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X
Metal Gear Solid Delta : nouveaux teasers pour Snake, Eva et Ocelot


Konami a lancé un compte à rebours sur son compte X officiel. Chaque étape est marquée par la diffusion d’un court teaser dédié aux personnages principaux du jeu, jusqu’au jour J. La vidéo ci-dessous met en avant Naked Snake, suivi de Revolver Ocelot et de la mystérieuse Eva.

Pour les nouveaux joueurs, la vigilance est de mise. Ces teasers, produits pour le marché japonais, révèlent de nombreux éléments clés et n’hésitent pas à en montrer davantage qu’il ne faudrait, en dépit de leur durée très courte. Vous voilà prévenus.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=uIkXcyGkq3g


https://www.youtube.com/watch?v=uIkXcyGkq3g
    spontexes
    posted the 08/19/2025 at 05:07 PM by marchand2sable
    comments (1)
    forte posted the 08/19/2025 at 05:10 PM
    Vivement le 28 au matin chez Carrefour
