9
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Death Stranding 2
Playstation 5
Playstation 5
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Kojima Productions
genre :
action-aventure
PC
PC
-
40
Likes
Likers
Who likes this ?
sandman
73
73
447458
447458
sandman
> blog
Test de Sheshounet sur Death Stranding 2
tags :
1
Like
Who likes this ?
tynokarts
posted the 08/18/2025 at 05:59 PM by sandman
sandman
comments (
16
)
playshtayshen
posted
the 08/18/2025 at 06:00 PM
Je hais ce testeur. Mérite deux belle grosse baffes
akinen
posted
the 08/18/2025 at 06:08 PM
Excellent, j’en ai fini avec hier. J’peux profiter
cyr
posted
the 08/18/2025 at 06:14 PM
Il y a quand même d'autre jeuw plus ennuyeux que lui.....le premier qui me vient a l'esprit est red dead rédemption 2... enfin les 30 premières heure. perso après 2 ou 3 heure....je m'étais dit que je devais y rejouer, vu que je suis en vacances et donc que j'ai du temps a perdre...mais pas le courage....
jaysennnin
posted
the 08/18/2025 at 06:18 PM
playshtayshen
1 million de followers quand même
fablus
posted
the 08/18/2025 at 06:27 PM
playshtayshen
Moi aussi je n'adhère pas du tout à la formule. Il parle du nez en plus et articule mal ça m'énerve, mais outre ses vidéos Youtube, son comportement sur les réseaux sociaux laisse à désirer. Il se met tout le temps en scène pour parler fric, fric, fric dans des hôtels, des limousines, etc. et dit que les gens qui n'ont pas le même train de vie que lui sont des sales pauvres... C'est peut être sarcastique, mais c'est maladroit et malaisant. Je pense qu'il a pris le melon comme Antoine Daniel et Benzaie qui agissent parfois comme de vrais c***, n'en déplaise aux fans.
altendorf
posted
the 08/18/2025 at 06:39 PM
playshtayshen
Au début, c'était sympa. Après quand il a confirmé qu'il ne jouait qu'un personnage aigri qui va toujours dire du mal juste pour conserver son gimmick, j'ai lâché.
zekk
posted
the 08/18/2025 at 06:43 PM
altendorf
exactement
micheljackson
posted
the 08/18/2025 at 06:46 PM
jaysennnin
Oui et ça ne progressera plus, il a eu la chance d'être là au bon moment, quand le "youtube français" était "vide", s'il commençait aujourd'hui personne n'en entendrait jamais parler, pareil pour les JDG, Benzai et co, ce qu'ils font est sans intérêt.
skk
posted
the 08/18/2025 at 06:53 PM
micheljackson
T'as des exemples de youtubers intéressant du coup? Je tourne un peu en boucle sur les vieux trucs...
jaysennnin
posted
the 08/18/2025 at 07:10 PM
micheljackson
pas d'accord pour JDG
micheljackson
posted
the 08/18/2025 at 07:12 PM
skk
Ok, là ce qui me vient à l'esprit :
Pour la musique : TerminalPassage
Pour le ciné : DesToilesDesPoils (j'ai découvert pas mal de pépites grâce à lui)
Pour le délire : frenchdreamtv7898 BrundleMouche
skk
posted
the 08/18/2025 at 07:13 PM
micheljackson
Merci mais je cherche pour le jeu vidéo et du niveau de production de JDG, Benzai, etc...
micheljackson
posted
the 08/18/2025 at 07:19 PM
skk
Ah tu veux des gars qui font des vidéos humoristiques sur le thème du jeu vidéo, c'est pas mon truc désolé, mais je suppose que pour voir de nouvelles têtes faut s'orienter sur TikTok maintenant.
skk
posted
the 08/18/2025 at 07:26 PM
micheljackson
Tu critiques les pointures du genre et tu renvois vers tic toc pour avoir quelque chose de potentiellement meilleur.
Je pense qu'on a plus besoin de ton avis sur le sujet
Merci pour les deux trois noms que t'as cité, j'irai voir ce que c'est.
akinen
posted
the 08/18/2025 at 07:35 PM
J’suis d’accord avec tout ce qu’il a dit et j’suis fan du 1
kalas28
posted
the 08/18/2025 at 07:51 PM
on sent les gars qui ne regardent même pas les vidéos. d'une il n'a jamais été dit que c'était des test objectifs et de deux il ne chie absolument pas sur tous les jeux. par contre pour le fun est ce qu'il grossit les points faibles? bien sur mais pas sur toute les longueur de la vidéo.
bref il est trop cool et a souvent raison ne vous en déplaise
