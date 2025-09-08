Après la Gamescom
, c’est au tour de la PAX West 2025
d’avoir droit à une démo jouable de Resident Evil : Requiem
pour les visiteurs.
En effet, Capcom
a confirmé sa présence à l’événement, qui se tiendra du 29 août au 1er septembre 2025, au Seattle Convention Center, aux États-Unis
.
Reste à savoir si cette démo sera identique à celle qui sera présentée à la Gamescom
, ou si cette dernière correspondra point par point à celle que certains influenceurs ont déjà eu la chance de tester.
Pour rappel, la démo précédemment présentée mettait en scène Grace Ashcroft
, l’héroïne du jeu, confrontée au nouveau Nemesis
dans un hôpital à l’ambiance particulièrement lugubre et rustique.
Depuis, le jeu est resté totalement silencieux, un procédé qui rappelle étrangement la communication autour de Resident Evil 7: Biohazard
en 2016, avec la démo Beginning Hour
et la mise en avant de Jack Baker
plutôt que les mobs de base.
On ignore donc toujours à quoi ressembleront les ennemis du jeu, ainsi que l’aspect très ambitieux évoqué lors du reveal au Summer Game Fest
par Geoff Keighley
, et par Capcom
eux-mêmes, « le commencement d’une nouvelle ère pour le survival horror ».
On espère donc que de nouvelles informations majeures seront dévoilées dans les prochains jours.
A voir
Du 7 au 4 remake ils ont eu une démo, donc une démo pour celui-ci c'est sûre à 100 %, mais là je pense que c’est un peu trop tôt.