1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Une démo jouable pour Resident Evil : Requiem à la PAX West 2025


Après la Gamescom, c’est au tour de la PAX West 2025 d’avoir droit à une démo jouable de Resident Evil : Requiem pour les visiteurs.

En effet, Capcom a confirmé sa présence à l’événement, qui se tiendra du 29 août au 1er septembre 2025, au Seattle Convention Center, aux États-Unis.

Reste à savoir si cette démo sera identique à celle qui sera présentée à la Gamescom, ou si cette dernière correspondra point par point à celle que certains influenceurs ont déjà eu la chance de tester.

Pour rappel, la démo précédemment présentée mettait en scène Grace Ashcroft, l’héroïne du jeu, confrontée au nouveau Nemesis dans un hôpital à l’ambiance particulièrement lugubre et rustique.

Depuis, le jeu est resté totalement silencieux, un procédé qui rappelle étrangement la communication autour de Resident Evil 7: Biohazard en 2016, avec la démo Beginning Hour et la mise en avant de Jack Baker plutôt que les mobs de base.

On ignore donc toujours à quoi ressembleront les ennemis du jeu, ainsi que l’aspect très ambitieux évoqué lors du reveal au Summer Game Fest par Geoff Keighley, et par Capcom eux-mêmes, « le commencement d’une nouvelle ère pour le survival horror ».

On espère donc que de nouvelles informations majeures seront dévoilées dans les prochains jours.
    posted the 08/09/2025 at 11:30 AM by marchand2sable
    comments (4)
    kakazu posted the 08/09/2025 at 11:33 AM
    ça serait bien qu'elle soit mise à dispo de tous
    yukilin posted the 08/09/2025 at 11:56 AM
    J'espère un vrai retour aux sources pour cet épisode avec quelque chose de proche en terme de contenu ou de structure de jeu dun RE 2 Remake.
    A voir
    marchand2sable posted the 08/09/2025 at 12:03 PM
    kakazu

    Du 7 au 4 remake ils ont eu une démo, donc une démo pour celui-ci c'est sûre à 100 %, mais là je pense que c’est un peu trop tôt.
    sdkios posted the 08/09/2025 at 01:22 PM
    kakazu Surement un mois avant la sortie environ, comme pour les autres opus
