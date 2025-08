Le fabricant des Switch 2 Carts, Macronix, a annoncé dans ses résultats trimestriels qu'il commencerait à utiliser la NAND MLC et la NAND 3D pour répondre aux exigences de « capacité variable ».



Cette mise à jour pourrait laisser entendre que la Switch 2 bénéficiera à l'avenir de davantage de tailles de stockage de cartouche au-delà des 64 Go actuels.



On espère quand même avoir des cartouches avec des capacités en dessous de 64Go...





https://x.com/SMetaldave64/status/1952437214060679597?t=8gfx6l2cpnXuSa3JK1U76A&s=19