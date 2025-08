Selon certaines informations, Rockstar Games envisagerait d'implémenter la vérification de l'âge dans GTA Online pour jouer au jeu ou accéder à certaines des fonctionnalités du jeu en ligne.Comme l'a rapporté Tez2 sur X, les utilisateurs pourraient devoir vérifier leur âge à l'avenir pour jouer au jeu ou accéder à certaines fonctionnalités comme les messages téléphoniques, le chat textuel et Snapmatic.Tez2 n'a pas pu préciser les régions concernées par ces contrôles de vérification de l'âge, mais il ne fait aucun doute que les joueurs britanniques seront les premiers concernés si cette mesure entre en vigueur, compte tenu du renforcement prévu de l'application de la loi sur la sécurité en ligne dans les mois à venir.Bien que la vérification de l'âge ne soit pas encore obligatoire, certains éditeurs et développeurs ont déjà commencé à l'implémenter en amont, comme Roblox et Epic Games, afin d'empêcher les jeunes joueurs d'accéder à certaines fonctionnalités comme le chat vocal et textuel.Il ne serait donc pas surprenant que Rockstar Games fasse de même dans GTA Online, le jeu étant constamment surveillé de près en raison de son environnement et de son contenu.Le développeur travaillant également sur une nouvelle version de son jeu en ligne pour coïncider avec la sortie de Grand Theft Auto VI l'année prochaine, il sera intéressant de voir quel impact la vérification de l'âge aura sur ce nouveau projet.