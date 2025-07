Hello, voilà, ça fait longtemps que Cuphead me donne envie, pour sa DA si particulière inspirée des dessins animés des années 30 (c'est pour ça que j'attends également le jeu Mouse P.I Hop Fire prévu pour cette année) mais j'entends souvent dire que le jeu peut être frustrant du a sa difficulté. Du coup, je me demandais si il y'a des personnes sur Gamekyo qui y ont joué et je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensentJ'ai lu aussi qu'il proposait un mode facile mais qui ne permettait pas de finir le jeu.Il est actuellement en promo sur Switch a 13,99€ donc à ce prix, ça me tenterait bien !