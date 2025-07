Est ce que vous ne souhaiteriez pas pouvoir incarner un autre personnage que V ?

Un peu comme dans GTA 4 où chaque DLC nous plaçait dans un autre perso.

Alors là l'ideal serait qu'il ne soit pas lié à V, mais la ville est tellement grande et on a tellement de possibilités (apres tout c'est tiré d'un jeux de role papier) qu'il serait largement possible d'avoir une histoire peut etre plus courte mais ailleurs.



Car bon se remanger V et le (mauvais) acteur keeanu reeve, ca me ferait bien chier.



Dans half life aussi d'ailleurs on jouait des persos différents dans les dlc opposing force et l'autre où l'on joue un garde (que l'on recroise dans le 2 d'ailleurs si je ne me trompe pas). Mais bon, quelque soit les qualités d'un fps aujourd'hui, imaginer qu'il puisse concurrencer l'incroyable/fabuleux half life de l'epoque (qui etait vraiment une claque absolue) c'est impensable.



D'ailleurs je m'egare du sujet du topic, mais certains citent Bioshock comme jeu qui succede à half life. J'ai essayé les bioshocks, et désolé mais on est a des années lumières de la narration et l'ambiance offerte par half life.