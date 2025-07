Ghost of Y

ōtei est une toute nouvelle expérience qui se déroule dans le Japon rural du XVIIe siècle, 300 ans après les événements du jeu à succès Ghost of Tsushima. L'histoire du jeu est centrée surtsu , une mercenaire solitaire au lourd passé. En quête de vengeance, elle explore les paysages à la fois sublimes et sauvages du nord du Japon afin de retrouver ceux qui ont tué sa famille des années auparavant.Seize ans après la mort de ses proches,tsu traque un groupe de six hors-la-loi dans les terres inexplorées d'Ezo, mais ce voyage se révélera être bien plus qu'une simple histoire de vengeance.Tout au long de son périple,tsu rencontrera des alliés improbables et tissera des liens bien plus puissants qu'elle n'aurait pu l'imaginer.ōtei , prochain épisode de la franchise.Développé dans les beaux locaux de Sucker Punch , le studio nous invite à un nouveau voyage en compagnie d’tsu , pour y découvrir la région d’Ezo en 1603 connu aujourd’hui sous le nom d’Hokkaido. Un lieu qui offre une variété de paysages et d’étendus aussi dangereux que sauvage. A la différence de Jin et de son ascension en fantôme , le peuple d’Ezo pense quetsu représente l’un esprit vengeur et colérique de la mythologie japonaise.Tout en conservant ses fondamentaux de « transporter le joueur dans le romantisme et la beauté du Japon féodal » , les multiples visites dans le nord du Japon ont inspiré le studio pour offrir un monde ouvert avec plus de liberté tout en essayant d’être moins répétitif que son prédécesseur.Son exploration laisse une totale liberté au joueur , et grâce à son système d’indice sous forme de cartes qui se dévoileront au fur et à mesure , elles vous mèneront vers de nouvelles zones mystérieuse.tsu pourra également interroger un ennemi pour révéler d’autres paysages et ainsi apprendre de nouvelles capacités.tsu seront semées d’embûches , la seule survivante de sa famille massacrée il y a 16 ans par lesdevra traquer un par un les membres de ce groupe. Le joueur aura la liberté de choisir l'ordre dans lequel il désire traquer les six membres , et pendant son voyage, de nombreux activités seront présentées, parmi elles, la possibilité de pister d’autres cibles dangereuses à travers des primes proposés, voir même d’apprendre de nouvelles capacités en cherchant un sensei pour maîtriser au mieux les nouvelles armes.Que ce soit le katana, la naginata, le saragama, les doubles sabres ou le puissant odachi, chacune de ces nouvelles armes a ses propres atouts et sa méthode particulière pour vaincre l'adversaire. Même sitsu pourra désarmer ses ennemis, elle pourra tout de même perdre son arme face à une attaque trop puissante.Par rapport à Tsushima , son exploration offrira un large champ de vision qui permettra d'observer tout l'environnement qui vous entoure, les déplacements à cheval bénéficieront aussi de cette nouveauté. Il sera également possible de monter son propre feu de camp, qui sera en même temps un refuge pour la « Meute » , des alliés , y compris une louve qui aideronttsu dans sa chasse. Les camps seront aussi un point de rendez vous pour les pnj qui viendront d’eux même, les améliorations d’objets , et d’armes viennent à vous directement.ōtei approfondit cette mécanique en l'exposant par des flash-back liés àtsu et à l'histoire de son clan , en appuyant seulement sur un bouton.Sucker Punch vise une nouvelle fois une immersion encore plus réaliste , en plus d’une bande son composé par Toma Otowa , le titre s’offre trois modes visuels inspirés de réalisateurs japonais , le mode Kurosawa et son rendu noir et blanc , le mode Miike en hommage à Takashi Miike , le réalisateur de 13 Assassins qui vient proposer une expérience plus brutal avec une caméra rapprochée, et une violence plus intense , et enfin le mode Watanabe qui vient embellir ce voyage en ajoutant une ambiance plus zen par ces musiques fait spécialement par Shinichirō Watanabe (Samurai Champloo)ōtei sortira prochainement le 2 octobre sur Ps5.