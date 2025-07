Mon Bordel Perso

Bonjour à tous !



J’ai une question pour celles et ceux qui, comme moi, avaient un niveau moyen en anglais et ont réussi à l’améliorer significativement.



Dans ma vie professionnelle, je vais être amené à discuter en anglais. Si je comprends plutôt bien à l’oral, j’ai encore du mal à m’exprimer : je cherche mes mots, je bégaie, et cela me freine.



J’aimerais donc mettre en place une routine d’une heure par jour pour revoir les bases et progresser à l’oral.



Pour celles et ceux qui ont réussi à franchir ce cap, quels ont été vos conseils, vos astuces, et les outils qui vous ont réellement aidé à progresser ?



Merci d’avance pour vos réponses, que j’espère riches et instructives