-Le jeu se présentera comme un survival shooter multijoueur en temps réel, intégrant des mécaniques stratégiques.



-Le jeu vise à rassembler aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux joueurs.



-Pensé pour durer sur le long terme, le jeu bénéficiera de mises à jour régulières avec de nouveaux objets, personnages et missions.



-Les joueurs devront former des escouades et coopérer pour survivre face à des vagues de zombies et autres créatures iconiques de la série.



-Le jeu est le fruit d’une collaboration entre Capcom, Aniplex et JoyCity.



-La sortie mondiale est actuellement prévue pour la fin de l’année 2025 sur Android & iOS.