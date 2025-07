enfile sa tenuepour nous livrer un carnage sans nom. Entre deux coups de sabre, on peut quand même apercevoir brièvement quelques informations encore inconnues à ce jour, comme le retour des coffres, qui auront cette fois une couleur orangée, ou encore le retour des quêtes défi. En effet, durant la vidéo, Yakumo affronte un groupe de soldats et, une fois ces derniers éliminés, le message « Mission accomplie » s'affiche à l’écran. De quoi confirmer la présence de quêtes annexes et de zones secondaires à explorer.sortira le 21 octobre 2025 sur Xbox, PS5 et PC, et se dévoilera davantage lors de la