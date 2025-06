Tout est dans le titre !Vous pouvez citer ou partager aussi bien l'OST globale d'un jeu qu'une musique en particulier.Pour ma part, j'en ai beaucoup trop, donc je vais me contenter d'un top 5Mais il y'aurait tellement d'autres à partager comme Zelda Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess, The Minish Cap et Breath of The Wild, Mario 64, Sunshine et Odyssey, Bioshock Infinite, The Witcher 3, Golden Sun, Yoshi's Island etc..!