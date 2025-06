Pour les ultra fans voulant de la description de démo comme à l'époque des présentations "Behing close door" (ex: Cyberpunk), Carole Quintaine y a joué en exclusivité française (selon elle).N'ayant pas remarqué d'article parlant de quelqu'un y ayant joué (seulement "regardé"), je me permet de poster ça ici.Je ne dissuaderai personne de poster des coms de haine. On sait tous la "passion" que cet "ex" couple déchaine.Malheureusement, ayant perdu Gamekult et ne supportant pas le "politic social justice combat" d'Origami, je n'ai plus de rédaction sérieuse parlant de JV. Plus de preview sérieuse relevant tous les défauts avant test...J'suis dégouté...Cordialement,