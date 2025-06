Bon je n'arrive pas à me décider, et du coup je prends tout les avis possibles. Je n'ai jamais fait cyberpunk 2077. Je l'attendais sur sa version switch 2 car cd projekt et les nombreuses personnes à l'avoir essayé disaient que c'était incroyable, comparable à la PS5, etc ,etc...Bon on connait un peu mieux la réalité maintenant x)Et c'est franchement décevant. Je veux dire, je suis joueur de jeux retro, je n'ai aucun problème à jouer à des jeux moins beaux avec un gameplay solide, mais là j'ai l'impression que c'est 2 expériences différentes et j'hésite beaucoup. D'un côté on a :- switch 2 : portable, tout est sur la cartouche (même si c'est sans doute un gimmick marketing avec le recule entendons nous bien), ne prend pas 100 go d'installation sur le disque dur, plug and play.-ps5 : meilleure immersion, c'est plus fluide avec une ville plus dynamique, temps de chargement moins longs, moins cher (35 euros en promo vs 60 euros) mais le jeu n'est pas complet sur le disque, loin de là ( donc installation + téléchargement, les défauts du pc sur console super).J'ai vraiment l'impression de faire un truc genre pratique (switch 2) vs technique (ps5) et si jamais vous avez des avis sur ceux qui ont le jeu, je suis preneurPS : j'ai un pc milieu de gamme, suffisant pour faire tourner helldivers 2 ou age of empire 4 mais pas cyberpunk en bonne qualité. Merci!