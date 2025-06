Annoncé uniquement sur PC via Steam et l'Epic Games Store lors de la conférence Summer Game Fest 2025, Wu-Tang: Rise of the Deceiver, développé par le studio américain Brass Lion Entertainment, était également prévu en exclusivité sur les consoles Xbox dans le cadre d'une collaboration avec Xbox Game Studios Publishing.Alors que Tom Warren et Jeff Grubb évoquaient ce projet depuis plusieurs années sous le nom de code "Project Shaolin", le scénariste et directeur créatif Joseph Staten a confirmé avoir travaillé avec les équipes de Xbox sur Wu-Tang: Rise of the Deceiver, avant de supprimer son tweet.Après avoir présenté le jeu à différents partenaires, dont Xbox Game Studios Publishing, Brass Lion Entertainment semble avoir finalement opté pour l’auto-édition, choisissant pour l’instant de se passer d’une sortie sur consoles.