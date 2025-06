Des jeux partout pour tout le monde et D1 Gamepass lets go!"J'ai juré de garder le secret… mais plus pour très longtemps. Rejoignez-nous ce dimanche à 10h (heure du Pacifique) pour le #XboxShowcase , suivi d'un aperçu exclusif de The Outer Worlds 2. Nous vous réservons encore plus de surprises à ne pas manquer."