Salut tout le monde.Voila j'ai recus ma console mais sans Mario Kart et Rune Factory qui me seront visiblement livré lundi. Donc pour l'instant j'ai fais l'update de Breath of the Wild et pris Fast Fusion ainsis que la demo de Street 6 pour profiter des capacité de la console est surtout du HDR qui malgré un écran non OLED donne beaucoup mieux que sur ma TV 4K d'entré de gamme ou le HDR est délavé. Cependant quand je recoit une console j'aime bien testé toute ses fonctionalité donc j'aimerais bien testé l'écran 120hz mais le truc c'est qu'a part Metroid Prime 4 j'ai vue aucune annonce de ce coté ? J'ai pensé à Bravely Default qui d'un côté m'interesse est en plus ca reste un jeux 3DS donc les 120 fps sont censé etre atteint à l'aise... Mais si ça ce trouve Square on fait les branleur et se sont contenter de 60 fps. Ma TV étant 60hz l'écran 120hz est une nouveauté que je souhaiterais vraiment expérimenté pour une fois, meme sur des jeux très daté graphiquement. Donc quelqu'un aurait il une liste... Et y a il un seul jeux compatible avec ce mode ? Merci