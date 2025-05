Hello les kids!!



Vous aussi vous trouver que les étiquettes sur les t-shirts.....non je me goure ça c'est pour mon prpochain spectacle à la MJC Jacques Prévert.



Non, aujourd'hui j'ai envoe de vous parler des étiquettes qu'on nous colle sur Gamekyo parfois, au gré de l'actualité et de nos réactions et posts.



On a dit de moi que j'étais un Pro Nintendo, car j'ai un avatar Pikachu (avec la tronche de Bob l'éponge hein).

Une autre fois que je suis Pro Microsoft car j'ai critiqué le choix de casting de la série TLoU.

Une fois aussi Pro sony car j'aime Uncharted, Astrobot....



Bref, la vérité est de que tout est vrai, oui en effet:



- je suis Pro Nintendo car j'adore les licences Nintendo qui sont imbattables dans leur domaines,



- je suis Pro Xbox car je trouve leurs dernières machines extrêmement bien conçues, que j'aime bien les sticks asymétrique, et que le GP, que j'ai arrêté il y a quelques semaines, pour me consacrer à mon backlog, est une très belle offre .



- je suis Pro Sony car j'aime beaucoup les jeux ND/Sucker Punch/Isomniac..., que la DualSense est une franche réussite, et que leur exclues tiers sont de bonnes qualités.



Mais être passionné ce n'est pas non plus dire oui à tout.

Dernièrement

Nintendo avec le bordel des Game Key Cards, de pas mal de cafouillage, de jeux à 90€ me font dire que je vais attendre un peu avant de craquer pour leur console.



Sony avec leurs histoires de GaaS, de jeux annulés, de consoles vendues hors de prix sans lecteur, de fermeture de studios, de direction qui ne me plait pas plus que ça, du coup je le dis.



Microsoft avec son virage éditeur tiers et l'abandon de ses machines historique est pour une moi une décision, même si elle vient des plus hautes sphères de MS reste un peu dure à encaisser surtout quand tu achète la machine 500 balles.



Ce n'est pas parce que je suis passionné que je vais accepter les décisions de multinationales qui ne voient en moi qu'un portefeuille ambulant.



A un moment il faut juste réfléchir un peu, oui même vous, vous pouvez y arriver et arrêter de coller des étiquettes qui n'ont en fin de compte aucun sens à part dans la tête des plus dérangés des fanboys.



Comme dirait Jesus: Aimez-vous les uns les autres Bordel de merde!!"