-Yasuke est en quête de vengeance et sera activement recherché par la milice d’Oda.



-Une rivalité intense opposera Yasuke à un jeune Oda, dans une dynamique qui rappelle fortement la relation Sasuke V Naruto.



-Le jeu adoptera un style graphique et une ambiance visuelle proches de l’excellent Hi-Fi Rush : coloré, stylisé et ultra-dynamique.



-Le monde sera semi-ouvert, offrant une grande liberté d’exploration. Grimper au sommet d’un bâtiment ne prendra que quelques secondes selon les devs.



-Un grappin sera à disposition de Yasuke, facilitant ses déplacements rapides et verticaux.



-Trois styles de combat ont été confirmés jusqu’à présent, chacun inspiré d’un animal emblématique africain, avec ses propres techniques et avantages (la fureur du lion, la rage du léopard et la colère du rhinocéros).



-Le joueur pourra déclencher des attaques spéciales spectaculaires couvrant tout l’écran. Celles-ci fonctionneront sur un système de recharge, à la manière du reboot de God of War.



-Un système de notation des combos, façon Devil May Cry, sera intégré.

Voici une petite vidéo et plusieurs informations sur le nouveau Beat 'em up, YASUKE : A Lost Descendant.Le jeu est toujours en Alpha et les développeurs nous promettent une bien meilleure qualité au niveau des combats et des décors.La musique de la vidéo plus bas provient bien du jeu, c’est même le battle theme 01 officiel. Donc ce qui est bien avec ce jeu, c’est qu’on pourra trancher et danser en même temps.