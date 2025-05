Dans Head Shot, Marion Bargiacchi va à la rencontre "des têtes et des jeux", des gens qui fabriquent amoureusement ce que nous prenons tant de plaisir à dépiauter. Ce mois-ci elle s'entretient avec Lorien Testard, compositeur de la bande-son du phénomène Clair Obscur: Expedition 33. Il raconte ses années de travail sur la musique du J-RPG de Sandfall, sa collaboration avec la chanteuse Alice Duport-Percier et son rapport aux différents personnages de cette épopée pour sauver Lumière.

