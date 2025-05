Hermen Hulst, le patron du Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment, a levé le voile aujourd’hui sur une toute nouvelle recrue au sein de la grande famille PlayStation Studios : teamLFG (LFG pour Looking For Group). Ce jeune studio, né d’un projet d’incubation chez Bungie, rassemble désormais des talents venus de tous horizons de l’industrie du jeu vidéo pour donner vie à un projet particulièrement ambitieux.Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, et opérant à la fois en présentiel et à distance à travers les États-Unis et le Canada, teamLFG est composée d’un mélange unique de vétérans de l’industrie et de nouveaux venus. Parmi les anciens, on retrouve des créateurs ayant œuvré sur des titres majeurs tels que Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox ou encore Rec Room. Ce melting-pot d’expériences et de perspectives créatives s’est réuni autour d’une passion commune : le gameplay nerveux, l’instant de jeu « feel-good » et les mondes sociaux riches.Comme l’indique leur nom, teamLFG place la dimension sociale au cœur de sa philosophie. Leur mission est claire : créer des jeux où les joueurs peuvent se retrouver, tisser des liens, et se forger des souvenirs mémorables en équipe. « Nous voulons que les joueurs se réjouissent de voir leurs amis déjà connectés, qu’ils reconnaissent des noms familiers, qu’ils créent des légendes et des mèmes autour de leurs exploits », explique le studio.L’objectif est de développer des univers multijoueurs immersifs, bâtis autour de jeux d’action profonds et maîtrisables sur le long terme. Le studio souhaite également impliquer sa communauté dès les premières phases de développement via des playtests en accès anticipé, afin de construire une expérience vivante et évolutive au fil des années.Le premier projet de teamLFG est un jeu d’action en équipe, s’inspirant à la fois des fighting games, des platformers, des MOBA, des life sims... et même des “frog-type games”. Le tout se déroulera dans un univers original de science-fantasy aux accents mythologiques et à l’humour assumé.Pour l’instant, le mystère reste entier, mais une chose est sûre : cette nouvelle aventure au sein des PlayStation Studios semble placée sous le signe de la créativité, de la communauté, et du plaisir de jeu partagé.