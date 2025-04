Yo mina,Petit partage d'un test sur ce premier jeu de l'équipe Sandfall Interactive, qui ne l'aura échappé à personne ici est française! Alors le chauvinisme à part, je pense que le test ci-dessous est assez juste et reprend les points forts comme les points faibles du jeu.Alors qui dit points faibles ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, pour moi beaucoup de très bons jeux ont toujours son lots de points faibles et ça fait partie de l'ensemble qui fait que cela reste de très bons jeux.En premier, je trouve que Gustave a autant de charisme qu'une huitre à Nöel! Et certains dialogues... font très Hélène et les garçons (peut-être un hommage).Par exemple, tout le début pour moi est raté. J'ai pas eu une seul émotion et l'histoire entre Sophie et Gustave... Franchement plus poussif que ça, j'ai rarement vu.Mais voilà, le jeu est une réussite pour sa grande partie. Déjà 1 million de ventes pour ce dernier, je pense que sa sortie sur toutes les consoles (Switch2 à venir?) à bien aidé aussi!En tout cas c'est un beau jour pour le JRPG et l'industrie Française! ça fait plaisir, mais restons honnête, GOTY je ne pense pas. Mais clairement jeu à faire en 2025!Et vous vous en pensez quoi?