A quelques semaines de la sortie de la Switch 2 et du jeu Mario Kart World, il est important de clarifié de quelle façon le jeu sera obtenu dans le pack.En gros cela dépendra du pays ou le pack a été acheté.Dans les pays suivants le jeu sera directement dans la mémoire de la console :-USA-Canada-Mexique-Brésil-Chili-Colombie-Pérou-Japon-Hong Kong-Corée du SudDans les pays suivants vous aurez un code dans la boite(en gros vous pourrez le revendre avant son utilisation)-Royaume-Uni-Pays de l'Union Européenne-Afrique du Sud-Australie-Nouvelle-ZélandeEt enfin les pays suivants, les plus chanceux, auront une copie physique dans le pack(bon en vrai c'est souvent le cas dans les pays ou la boutique en ligne de Nintendo n'est pas dispo)-Arabie Saoudite-Taïwan-Singapour-Thaïlande-Malaisie-Philippines

posted the 04/28/2025 at 05:04 PM by ouroboros4