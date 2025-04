Sega a mis en ligne (uniquement sur ces réseaux asiatiques) un nouveau trailer pour le futur SHINOBI: Art of Venageance, prévu pour le 29 aout sur toutes les plateformes et développé par Lizardcube à qui l'on doit Street of Rage 4 ou le remake de Wonderboy.Le gameplay à l'air tellement satisfaisant, avec pas mal de possibilité, comme le petit rebond à 0min40 pour enchainer