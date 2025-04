Mais non, c’est a priori complètement faux. Pourquoi ?

L'embrasement autour de ces "fameuses key cards" est palpable ces derniers jours.Alors qu'elles signent toujours un peu plus la fin du modèle physique traditionnel — déjà à genoux depuis des années entre les mises à jour day one, puis régulières, les DLC, etc...Le souci de ces key cards, pour moi, c’est plutôt le fait que l’espace de stockage de la Switch 2 est relativement faible. Pour le reste, je les vois plutôt d'un bon œil (on donnera une plus grande part de notre argent aux developpeurs).Donc il faudra potentiellement re-télécharger les jeux, ou investir dans une carte microSD compatible (sa meilleure carte Wifi et la fibre atténueront ce problème). De mon coté, j'ai arrêté mes NAS et de stocker, je garde quasi aucun jeu demat sur mes machines, je télécharge au besoin, ça prend généralement que quelques minutes.1. À aucun moment une vérification en ligne est effectuée et obligatoire pour autoriser le lancement du jeu.(Ce serait terrible pour une console qui se veut portablecertains jeux peuvent demander une connexion obligatoire, mais c'est pas implémenté au niveau système heureusement)Ça veut dire que si vous avez le jeu installé sur votre machine, même si les serveurs sont tombés, vous pourrez continuer à le lancer.2. La Switch 2 ne pourra pas vérifier si le jeu présent sur la machine a été téléchargé via leurs serveurs ou non, et Nintendo n’en aurait de toute façon rien à faire (ou ça sera de toute façon facilement contournable).Donc ça veut dire que le jour où les serveurs tombent, si vous n’avez pas le jeu sur votre machine, vous pourrez toujours récupérer l’ISO sur Internet et le place sur une carte microSD, la Switch 2 ne verra aucune difference.Oui, ce serait moins trivial, mais le problème reste contournable.Et quand vous démarrez le jeu, la key card servira uniquement à vérifier localement si la licence est valide et correspond bien au jeu lancé.Donc no stress.