Nouveau Duel de la semaine, 2 jeux de la licence de Moon Studios vont s'affronter, qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !- L'un ou l'autre, comme d'habitude et abstenez vous de commenter si vous savez pas lequel choisir- Maj + rappel comme d'habitude à voir en fonction des votes et résultat dans quelques jours.- Votez c'est bien mais dire pourquoi c'est encore mieux et je reprend vos arguments lors des résultats, cependant ce n'est pas obligatoire.- Aucun troll permis, ça sera de toute façon supprimé.- Évitez de débattre dans les commentaires afin de ne pas trop "polluer" lors de la recompte, vous aurez en revanche tout loisir de le faire lors du résultat.- A vos votes ! ^^

Who likes this ?

posted the 04/19/2025 at 08:30 AM by mrpopulus