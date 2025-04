La série Devil May Cry connaît un véritable succès sur Netflix en se hissant rapidement parmi les cinq séries les plus regardées de la plateforme actuellement.Ce phénomène a ravivé l'intérêt pour le dernier jeu de la saga (DMC 5), dont le nombre de joueurs actifs sur Steam est passé de seulement 1 000 à plus de 11 600 après la diffusion de la série.Avec 8,9 millions d'exemplaires écoulés pour Devil May Cry 5, ce phénomène pourrait permettre au jeu de franchir la barre symbolique des 9 millions de ventes, un exploit qui constituerait une première mondiale pour la sérieLa DMC HD Collection quand a elle a carrément battu son propre record de joueurs simultanés.Avec cet enthousiasme croissant, une nouvelle saison semble plus que probable. Cependant, ce que les fans attendent surtout, c'est un nouvel épisode de la série.Mais la vraie question est :