Comme je m’y attendais, Nintendo n’a pas réussi à me hyper..



Des portages, des portages et encore des portages.. et quelques remasters au passage.. wow c’est ça le jeu vidéo en 2025 pour l’annonce d’une nouvelle console ?



Ah si, il y a quand même 2 nouveaux jeux inédits : Mario Kart, et Donkey Kong. Super..





Ah si, nous aurons aussi droit à des mises à jour de vieux jeux switch, mises à jour PAYANTES bien sûr, vous croyiez quand même pas qu’on allait vous faire une fleur..



Ah et la console coûte 470 euros.. euh what the fuck ??

30 balles en dessous du prix d’une Ps5 à sa sortie.



Donc en gros, en 2020 pour ce prix là tu obtenais une Ps5 qui embarquait du bon matos pour ce prix, en 2025 t’as Nintendo qui te sort un hardware de 2013 pour 30 euros de moins. Ça ne choque personne, tout est normal ?



Comme vous l’aurez deviné je suis très déçu de cette révélation de la Switch 2, pourtant avec le temps qu’ils ont eu j’aurais aimé m’en prendre plein la tronche avec un Mario 3D inédit ou l’annonce d’un nouveau Zelda inédit.



Mais non, je pense qu’ils ont encore besoin d’ AU MOINS 4 ans de développement pour nous pondre un remaster de Twilight Princess, qui sera un portage de la version Wiii U. Oui, mais ça tournera en 60 fps, donc ça vaudra 470 euros vous comprenez.



Tsssss