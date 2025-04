Comme beaucoup, j’ai hâte de découvrir la Switch 2.

Cependant, je reste prudent car j’ai peur d’être déçu.



Autant d’attente, des leaks pas très rassurants, une preview d’un nouveau Mario Kart pas ouf techniquement ..



J’espère que Nintendo ne va pas se contenter de proposer des versions « Switch 2 upgradée » d’anciens jeux. J’espère qu’ils ne vont pas annoncer des remasters/remakes/portages.



J’aimerais ressentir l’effet wow sur cette nouvelle génération. Quand je vois des jeux comme Astro Bot, Ratchet et Clank ou Kena Spirit of bridges, je me dis voilà le genre de jeux, de graphismes et de gameplay que j’aimerais voir transposé dans les licences Nintendo.



Je ne doute pas que le prochain Mario sera incroyable, mais sera t-il limité techniquement ? Ce serait bien triste pour une boite aussi riche.



Allez on va y croire et espérer des jeux en 4k upscallée, sans aliasing et si possible fluide et pour finir, plus joli que ce qu’on a actuellement sur Switch..