Alors voilà maintenant qu'on a le premier TU du jeu avec l'arrivé duet d'un combatpossible dansdans la même veine quepour les falaises glacés.Je vous présente ici donc quelques idées/théories que j'ai en combinant en plus les "fuites" du jeu.Déjà regardez cette carte.Comme vous pouvez voir on a déjà deux locales qui dispose d'un monstre spécial qui doit être combattu dans une zone à part du dit local, quid des trois autres zones du jeu ? Et bien pour le bassin pétrolier si les fuites du jeu on raison alors on devrait avoir(icon fait par un fan)Quid des deux autres zones restantes aura t-on également des monstres spéciaux à combattre dans des zones à part ? Je pense que c'est possible pour la zone désertique/savane je verrais bien soitouSurtout qu'on a bien vue au début du jeu que le Balahara fonctionne très bien donc faire la même chose pour un monstre plus gros je vois pas trop de challenge pour les devs. Reste la forêt écarlate ? Là j'ai pas vraiment d'idée de gros monstres pour ce local pas suffisamment de connaissance pour savoir ?Maintenant j'aimerais pointer du doigt quelques choses d'intéressant que j'ai constaté le jeu dispose d'un cycle lunaire crucial pour pouvoir récolter une certaine plante lors d'une plaine en saison d'abondance ce qui permet de pouvoir avoir un succès/trophés.Quel monstre pourrait bénéficier de ce cycle lunaire ? Lebien sûr et il irait à merveille dans la forêt écarlate. Pour les Plaines venteuses selon les fuites on aura leaka SteveAprès Lagiacrus qui est confirmé je n'ai aucun doute qu'on verra donc lepointer leur museau.Enfin et là c'est juste mes deux cents qui parle plus qu'autre chose regardez cette imageC'est moi (mon personnage du jeu) regardant donc les trois locales que sont les plaines venteuses, la forêt écarlate et le bassin pétrolier. Vous notez rien ? Les cratère bien sûr et qui peut produire des cratère comme monstre ?! Je pense qu'on l'aura dans le jeu dans l'extension quand on aura le locale supplémentaire.Voilà pour moi qu'en pensez vous ?