Jacek Zieba (directeur du jeu) :« L’objectif de Cronos est de proposer un gameplay plus orienté action, dans la lignée des remakes modernes de Resident Evil. Exit les combats lents et tendus à la Silent Hill 2 Remake, place à une action plus rapide et plus dynamique comme les remakes de Resident Evil 2, et Resident Evil 4, qui mélangent habilement l’ancien et le moderne.»



Jacek Zieba (directeur du jeu) : « Dead Space est certainement là à cause du protagoniste et d’autres choses, mais nous pouvons vous parler d’une approche spéciale du combat. Tout comme Dead Space avec sa mécanique de coupe des membres, nous avons aussi quelque chose que nous partagerons plus tard. Il y a aussi Alan Wake avec la lampe de poche. »



Le studio Bloober Team a annoncé sur X (Twitter) qu'il présentera du gameplay exclusif de son prochain survival horror, Cronos : The New Dawn, lors du Futur Games Show.Ce titre, qui s'éloigne des atmosphères et du gameplay lent de Silent Hill 2 Remake, se voudra plus orienté action-horreur avec des mécaniques de combat plus rapides. La Bloober Team a d'ailleurs précisé très récemment que leurs deux plus grandes inspirations pour ce projet sont les célèbres Resident Evil 2 et Resident Evil 4 Remake.La petite touche Dead Space n'est pas à exclure également.Les fans de survival-horror auront donc droit à un aperçu de ce que nous proposera Cronos : The New Dawn ce 20 mars aux alentours de 20 H.Le rendez-vous est pris.