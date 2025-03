Nouveau top 10 et on va (re)parler de DS3, après vous avoir fait les boss du plus facile au plus difficile, je vous présente maintenant ce qui sont pour moi les 10 meilleurs boss du jeu, cepour qui j'ai eu le plus de fun à affronter.- Le boss final du jeu fait parti de la liste et ouvre le top ! J'ai bien aimé ce boss car il varie ses armes tout le long du combat, il est difficile mais pas trop et l'arène est stylée sous l'éclipse maléfique. J'avoue que je galérais quand même pas mal quand il avait son fauchon, plus que sur sa lance car il était vachement rapide.- Premier vrai obstacle du jeu pour moi, ce boss de la Vallée boréale est vraiment difficile mais vraiment très bon à affronté. Il faudra pas hésiter à aller au CAC et lui tourner autour et de montrer agressif. La première erreur que je faisais est que j'étais beaucoup trop passif et essayé de l'avoir à distance était peine perdue avec mon build. La salle est immense et on a quand même beaucoup d'espace pour l'affronter, bien que le boss ne nous laisse pas beaucoup respirer.- Une version "améliorée" du tout premier boss du jeu. Un excellent boss qui m'aura quand même fait galérer, notamment avec ses coups de pieds retournés qui font vachement de dégâts et qui t'envoie valdinguer. Quand il aura les yeux rouges donc dans la deuxième partie du combat, il sera tellement agressif qu'il mettra vos nerfs à rude épreuve. C'est un boss qui se trouve dans une zone cachée du jeu donc il peut être manqué malheureusement.- Le deuxième boss le plus difficile du jeu, il se situe uniquement dans le DLC Ashes of Ariandel. C'est une bonne sœur munie d'une faux aidé par père Ariandel dans la deuxième partie du combat. Le combat se situe en 3 phases bien distinctes, la première Friede vous affrontera seule, puis ensuite aidé de Ariandel bien qu'il ne faudra pas tuer les 2 pour passer à la 3 ème phase, 1 suffit. Et enfin la 3 ème et dernière phase la plus difficile de toute, ou Friede attaquera à la fois avec de la glace et des ténèbres dans sa faux. Ce qui est chiant en revanche avec ce boss, c'est que lorsqu'on meurt, on doit se retaper toute les phases...6)- Un boss que j'adore et que je trouve mega stylé. Il porte une énorme armure et une gigantesque hallebarde qu'on pourra d'ailleurs avoir si on veut. Il est violent mais plutôt lent, ce qui fait qu'on a pas mal d'ouverture pour l'attaquer, il pourra aussi se faire aider par les machins qui volent dans le ciel mais ils ne seront que d'une aide partielle. A noté que ce boss réapparaîtra plus tard en version "simple ennemi" dans le tout dernier DLC du jeu et qu'il pourra nous droper son armure à ce moment là.5)- Ce qui fait que j'aime autant ce boss, c'est aussi grâce à sa musique que je trouve tout bonnement incroyable. Mais le combat en lui même n'est pas en reste. Le Veilleur attaquera au départ en se faisant attaquer par d'autre ennemis similaire ce qui fait qu'il fera pas forcément attention à nous, et il pourront même le tuer mais ça sera plus long. Il faudra bien détecter qui est le vrai. Dans la deuxième partie du combat, il ressuscitera avec une épée de flamme trop classe, il me rappelle un peu Lady Maria d'ailleurs avec cette épée de flamme, un boss de Bloodborne. Il est pas si simple que ça et il m'a fallut quelque try pour y arriver mais ça été un vrai plaisir de l'affronter.4)- Un boss très réussi visuellementet et dans ses attaques qui font office de chorégraphie et de pas de danse ce qui le démarque par son originalité. Le bruit de ses genres de "talons" sur le sol, ses deux épées incurvés etc... Un combat plein de grâce et de style. Pas simple en plus la bougresse surtout quand elle nous prend dans son enchaînement de lame. Mais elle a pas beaucoup de vie par contre, si vous faites beaucoup de dégâts, elle fera pas forcément long feu.3)- Boss très connu de DS3 car il a beaucoup fait parler de lui par sa difficulté, souvent considéré comme le boss le plus difficile du jeu de base, et à raison car le Roi sans Nom est pas là pour plaisanté. La première partie du combat est la plus simple, le roi sera sur son dragon et vous attaquera avec sa lance électrique. Il sera pas évident à toucher mais le dragon a peu de vie, surtout si on arrive à lui toucher la tête.Quand la bête est presque morte, le roi achèvera sa monture et absorbera sa puissance et deviendra plus vénère que jamais. Esquive et contre attaque seront les maîtres mots de ce combat intense et passionnant, assurément du grand spectacle et le meilleur de ce que peut nous offrir DS3 en terme de boss.2)- Les Jumeaux Lothric à la deuxième place de mon top car ce boss est une masterclass de tous les instants. La musique, le combat, rien que la cinématique avec le sublime accent british, et aussi sa phrase culte quand on trépasse, et ça va vous arriver. (Cette pièce est notre tombeau mais vous pouvez la partager aussi, si ça vous chante)Loin d'être un plaisantin, ce boss attaque rapidement en se téléportant un peu partout, et attaque vite et fort. Dans la deuxième partie du combat, il se fera aider par son frère qui pourra le soigner ce qui fait qu'il faudra se dépêcher de tuer les 2. Assez triste d'ailleurs comment il se penche sur son frère pour le soigner et comment celui ci le porte sur son dos, tout affaibli. Il m'a rappelé un peu Sif de DS pour ce côté "tristoune".1)- Le meilleur boss du jeu et le boss final du DLC The Ringed City, ce boss est toute la quintessence de ce qu'est Dark Souls et une merveilleuse conclusion à toute la trilogie. Redoutable, épique, grandiose, mélancolique tout y est en plus de bénéficier d'une atmosphère et d'une ambiance à couper le souffle dans cette gigantesque arène de sable. Même si c'est grand, n'espérez pas échappé au boss facilement tant celui ci ne vous laissera aucun répit. Dans sa dernière phase, il est particulièrement énervé, et vous laisse à peine le temps de respirer, attaquant sans relache au CAC et à distance. J'étais ultra concentré tout le long du combat, presque en sueur tant c'est un boss exigeant, mais véritablement incroyable et merci DS3 pour cela !Ainsi s'achève ce top, j'espère qu'il vous aura plu, et non j'ai détesté le boss Midir, soyez pas surpris si vous le voyez pas dans ce top. Je trouve ce boss "grotesque" et totalement injuste et relativement chiant à affronté. Carton rouge pour moi.