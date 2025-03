Je viens de tomber sur ce logiciel PC qui fonctionne de manière à donner des résultats similaires aux fonctions du types DSSL,FRS,... mais sur tous les jeux déjà sortis même si ceux ci ne sont pas optimisé pour ces scaling.En regardant un peu sur le net, il permet de doubler les fps des jeux quels qu'ils soient.Je souhaiterais savoir si vous avez déjà testé ce logiciel ( update 3 est sorti il y a peu ) , sur quel type de carte ( fonctionne sur les cartes anciennes n'ayant pas des fonctions DLSS,..., mais aussi sur les Portable PC style rogue ally, Steamdeck)Et d'avoir votre ressenti sur le logiciel. Afin de savoir si il me serait intéressant sur une utilisation d'un de mes anciens PC qui intègre une 1660GTX super ( qui elle ne prend pas en charge le DSSL ).Merci à vous

posted the 03/02/2025 at 06:03 PM by astralum