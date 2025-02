Dernier mois d'attente avant la sortie de Xenoblade X DE le 20 mars prochain. Je vous propose un dernier récapitulatif, en particulier sur des contenus du jeu qui été peu voire pas montré dans le trailer d'hier., pour ceux qui veulent découvrir.Précédent récapitulatif :Vous le savez probablement déjà, on pourra recréer un peu les personnages de Xenoblade, Xenoblade 2 et Xenoblade 3. Les coupes de Shulk (visible en option dans le trailer), Pyra, Mythra, Malhos et Mio ont été montré dans des screenshots, il sera même possible d'avoir les tiares de Pyra et Mythra pour ces coiffures spécifiquement.Faut que je retrouve la capture d'écran. Premier cheh en ce qui concerne "le spécialiste des boobs sur Gamekyo", le slide pour régler la taille des seins de la version japonais Wii U n'est effectivement pas présent, pour Nintendo c'est certainement un aspect trop ""sexuel"" donc on met des avatars féminin avec des grosses poitrines par défaut, normal2 nouvelles héroïnes ont été officiellement présenté en dehors du trailer. Affichées avec les autres personnages jouables sur le site officiel japonais, on peut aussi voir la première avec une arme dans son dos.La première, il s'agit de Neilnail dont son nom avait été semi-confirmé déjà avec le précédent récapitulatif, un personnage visible à l'origine que dans l'artbook japonais de Xenoblade X.Neilnail est une archéologue qui étudie les civilisations extraterrestres, et s'entache naturellement à découvrir la civilisation humaine.La seconde, il s'agit de Liesel dont on avait déjà aussi vu dans le précédent trailer mais masquée. Portant une combinaison blanche, c'est la pilote du nouveau skell, le Hraesvelg, lui aussi seulement présent que dans l'artbook japonais jusqu'à aujourd'hui.Liesel travaille pour la compagnie Arms, qui semble être une nouvelle faction de NLA pas présente sur le jeu originel.Avec ce petit montage maison ci-dessus, on peut voir qu'il reste 2 autres personnages jouables non-connus à ce jour. Nagi était déjà jouable sur Wii U, mais je doute qu'on ait Vandham. Sachant qu'il reste aussi 1 personnage qui devrait être introduit dans l'épilogue du jeu, le "Chevalier Noir" supposé partenaire d'Elma, disparu en début du jeu.Aussi pour rappel car ça a été révélé récemment avec les previews des journalistes, on sait désormais qu'il ne sera plus nécessaire de chercher les membres de l'équipe à travers NLA, ils seront débloqués directement sur ce nouvel écran.Pour rappel, le nouveau contenu scénarisé se déroule après la fin du jeu en post-game, étant donné que Xenoblade X propose de joué après avoir battu le boss de fin.Des perturbations appelées "trous noir" apparaissent de par et d'autres sur Mira, grossissant et obscurcissant tout dans leur périmètre d'action. De ces trous sortent les "Fantomes", la seconde faction aliène qui combattait le Ganglion (la première faction aliène) au dessus de la Terre, provoquant le départ organisé dans l'espace de l'espèce humaine.On sait que ces trous affectent plusieurs continents de Mira, et si on en croit le trailer il y en aura plusieurs trous noir par continent.Le site officiel confirme ce qui est un élément inspiré de Xenosaga : les Fantomes sont capables de décomposer les humains en poussière, ou en sel si c'est exactement comme dans Xenosaga avec les Gnosis. La boucle est bouclée.L'idée la plus simple est que des éléments inspirés de Xenosaga, sans pour autant faire de lien direct avec la trilogie, servent d'explication aux phénomènes de Mira surtout à la fin du jeu de base, sans vouloir trop en dire (en gros l'humanité est dans une situation très bizarre et ce serait liée à la planète Mira).Enfin avec artwork on a un clair aperçu du skell ultime, le Ares, à l'origine sur Wii U visible uniquement en cinématique. Pas mal non, ça ne vous rappel rien ? Pas d'autre information si ce n'est qu'il devrait avoir un rôle important pour combattre les Fantomes.Ma théorie : Le Ares s'inspirant des formes Ouroboros, eux-même inspiré du design de Pneuma (la forme d'origine de Pyra et Mythra) de Xenoblade 2, et quand on imagine avec le DLC de Xenoblade 3 que le pouvoir d'Ouroboros pour combattre Moebius viendrait de Pneuma, sachant que Xenoblade X sur Wii U avait déjà des tenus avec le même design... La boucle est bouclée².