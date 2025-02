Elle jouait Dawn Summer, la petite sœur de Buffy dans « Buffy contre les vampires » (2000-2003). Elle était aussi l’aussi inoubliable qu’insupportable Georgina Sparks dans « Gossip Girl » (2008-2012). L’actrice Michelle Trachtenberg est décédée, mercredi 26 février, à l’âge de 39 ans. Selon les informations de « ABC News », elle a été retrouvée morte à son domicile new-yorkais, près de Columbus Circle, par sa mère, dans la matinée.Selon une source policière, la mort de Michelle Trachtenberg n’est pas considérée comme suspecte. Quelques jours auparavant, elle avait subi une greffe de foie et pourrait avoir été victime de complications. Une autopsie doit être effectuée par le bureau du médecin légiste pour déterminer la cause et les circonstances de son décès.