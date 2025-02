article





18/ The great ace attorney (switch)

17/The operator (pc, stream)

16/the leap day (pc, steam)

15/The wreck (ps4)

14/Balatro (steam puis android)

13/Megaman collection vol1 (ps4)

12/Crisis core réunion (ps4 puis fini sur la version ps5)

11/Les dlc de FF16 (ps5)

10/Animal well (ps5)

9/resident evil 3 (ps5)

8/mario wonder (switch)

7/God of war ragnarock valhalla (ps5 )avec utilisation du remote play sur ps4)

6/ Prince of persia the lost crown (ps4)

5/ The rise of the golden idol ( ps5)

4/ elden rin dlc (ps5)

3/Tekken 8 (Ps5)

2/Atrobot (ps5)

1/Final fantasy VII rebirth (ps5)

Bonsoir à tous, amis joueursNous sommes janvier passé mais ce n'est pas grave pour publier mon bilan d'année 2024 que je fais chaque année comme je peux.Je vais commencer le bilan de manière générale avec une 2024 pleine de bousculades.C'est une année où la vie devient de plus en plus chère. Une année où la somme des courses de la semaine fait mal à la tête, où la facture d’électricité est plus haute que l’an dernier alors que tu consommes moins, une année où il faut faire des choix.Bref, sur le plan économique, il y a un warning sur les habitudes des vies.Bousculade avec une frayeur au niveau de la santé, une année avec une reprise de sport, bien que que cette fin d’année c’était très ralentie.C’est une année avec un début de lassitude au boulot.C’est aussi une bousculade avec une année forte en élections. Je trouve que sur le plan politique, il se passe des trucs de dingues, le nouveau gouvernement de decembre 2024 en est la preuve du cynisme actuel de la politique.Bref, tout ça aboutie à un début de remise en question et un besoin de changement. Et ça prends le chemin avec une grosse décision faite en fin d’année qui va rebousculer les choses.J’ai senti une année forte en remake et remaster mais ce n’est pas pour me déplaire. Ca permet de revivre des anciens souvenir tout en ayant une sorte de retro gaming moderne.Année riche en jrpg.J’ai noté aussi ceci :de manière générale. Pas d’éclat, pas de surprise, c’est fade.: jim ryan démissionne, les jeux service ne cartonnent pas, astrobot qui devient GOTY, concord arrêté et team dégagé. Helldiver2 succès mais entaché par sony et la Ps5 pro à 800€. Quel prix de barjo sérieusement.C’est un sujet qui devient de plus en plus polarisé et qui s’incruste beaucoup trop dans les discussions. Cette année, je trouve que c’est devenu une chasse aux sorcières dans les deux sens. C’est marrant mais quand je lis les uns et les autres se fritter la gueule les apparences des personnages et des sujets proposés, j’ai l’impression de voir des religieux se prendre la tête sur tel ou tel mots du bouquin et comment il FAUT l’interpréter comme il le voit.En lisant, mon bilan de l’année dernière, je dois admettre que je ne vois pas de changement sur l’industrie du JV avec une sensation que le jeu AAA s’enlise, les gros jeux solo AAA n’arrivent pas, Les mauvais choix pris au début de cette gen voit le jour avec des catastrophes industrielles comme Concord. Les licenciements n’ont pas ralentie. Il est clair que l’industrie du JV vit une crise dont nous risquons d’avoir les conséquences en terme de jeu dans quelques annéesIl a fallu les annonces des game award pour avoir enfin un petit moment de rêve.J’ai passé une excellente année en JV, une année qui me restera. meilleure année que 2023.FF7 rebirth, tekken 8 et elden ring à eux seul ont pris une bonne partie de l’année. Astrobot qui fait la transition et quelques surprise en fin d’année comme prince of persia the lost crown et the rise of the golden idol.Fortnite a pris des gallons chez mes gosses, délaissant de plus en plus minecraft et splatoon.Cette machine monte en puissance, je l’utilise de plus en plus.La switch a été complètement zappé pour cette année et même pour mes enfants qui ont fait du splatoon3, mais qui ont été happé de plein fouet par fortnite et tekken8.Le premier volet est sympathique mais le 2eme est devenu ennuyeux avec une histoire moins intéressante que les autres trilogies. Son histoire du professeur en toile de fond m’a sorti du jeu. De plus les nouvelles mécaniques ne m’ont pas plu que ce soit avec les déduction de herlock sholmes qu’il faut corriger. C’est sympa au début mais répétitif. Mais le pire reste ce jury qu’il faut scruter.Et de plus, le non localisation du jeu n’aide pas.J’ai fini par enclencher le mode histoire tellement j’étais sorti du jeu et tellement je m’endormais dessus pendant des mois. Il a fallu des vacances à l’étranger pour le finir, c’était ma petite lecture de soir et encore je m’endormais encore dessus.Une déceptionJeu au concept intéressant. Imaginez que nous sommes en période xfile avec les technologie des années 90 et que nous sommes l’opérateur de l’agent Mulder. Il y a toujours eu dans ce genre de série un moment où l’agent du fbi appelle un agent en agence pour lequel il doit faire le lien, identifier des individus, passer des coups de fils, et rester en direct avec l’agent.Et bien, ici, nous sommes cette personne. Nous sommes la Chloé O Brian de jack Bauer de 24 heure chrono.Le jeu est simple, nous sommes face à un interface de pc de bureau, avec son logiciel d’exploitation, son bureau et ses programmes. Et nous travaillons pour le FDI, nous sommes un nouvel opérateur franchement embauché remplaçant un prédécesseur.Le concept et les situations sont excellentes mais paradoxalement, malgré un bon moment, le jeu se termine beaucoup trop vite et la vue du crédit de fin m’a donné un sentiment de mettre fait arnaquer compte tenu du prix (25€).Jeu de plateforme à petit prix 5€, développé par une très petite équipe, on dirait presque un jeu issu d’une game jam. Décrire le jeu est presque du spoil mais juste pour dire que le principe est un jeu de plateforme à écran fixe pour lequel la réception du saut à une caractéristique bien étrange.Bon jeu, fini en 2 nuits.M’attendant à rien du tout, voir même à un jeu poussif, gonflant et moralisateur, J’ai eu une bonne surprise. C’est un excellent jeu narratif. Les phases de gameplay des souvenirs sont sympa. Les sujets abordés sont bien amené. Ils sont durs mais bien raconté.Jeu fais sur le dernier trimestre de l’année.Excellent jeu de carte au quel j’ai eu du mal à rentrer dedans mais depuis que la version android est sortie, je suis rentré dans un tunnel de partie affolants. Il fallait que je finisse ce jeu au moins une fois et je me suis acharné, j’ai fini par comprendre les subtilités des blind à passer, les cartes tarots et les carte planètes. Puis j’ai enfin pu terminer un run, puis deux et trois. Et puis fini.Enfin, J’ai fini cette première collection des 6 premiers megaman Nes. Des jeux que je faisais à mon rythme et que j’avais commencé…. Je ne sais plus, 2015 peut être.Bref, il y avait des megaman que je connaissais comme le 2 et le 3 et d’autre qui me freinait comme le 1 et d’autre qui m’ont bien surpris comme le 6 avec les armures mais…...c’est très moyen.Et au final ?Et bien je retiens Megaman 3 comme l’un des meilleurs et que la série devient de plus en plus facile au cours des épisodes. Megaman 6 est anecdotique avec son système de rocket.Jeu qu’il fallait rattraper avant de m’attaquer au gros morceau ff7rebirth. Le jeu est calibré pour un usage console portable, malgré le polissage du remaster, on sent la structure petites missions pour des petites parties. Bien que je reconnaisse la force de ce jeu en le remettant dans son contexte jeu portable sur psp, j’ai trouvé ce jeu très moyen.Je pense que j’ai commencé à effleurer l’interet du système avec la fusion de matéria et des deck que vers la fin. Et question histoire ff7, les personnages comme angeal et genesis prennent tellement d’importance que ça peut rendre non cohérent la suite des choses.Dlc1Le véritable intérêt vient du challenge avec les boss et surtout le dernier contre Omega qui est excellent.Dlc 2C'est un gros ajout au jeu. Avec une nouvelle région, une nouvelle quête principale, forte intéressante avec ce bébé bloqué dans le temps. Les décors sont beaux, surtout le temple où nous voyons une attaque de Léviathan figé dans le temps. Une quête sur Léviathan pas mal et des combats bien faits. Le tout avec son lot de quêtes secondaires et de chasses assez lourd quand même.Bon jeu metroidvania faite durant l’été. J’ai bien apprécié sur le coup mais assez vite oublié avec le temps. C’est un jeu bourré de secrets. Vraiment sympa quand même.Bon à partir de là, on va toucher sur les jeux d'un autre niveau.resident evil 3 nemesis ré utilise les asset du 2 comme les originaux avaient fait avant. Mais la serie a maturé depuis et son travail de réadaptation est excellent.Je dirais même qu’en terme de remake, ce RE3: nemesis est supérieur à resident evil 2.Car tout est modifié dans ce jeu, à tel point de ne plus reconnaître le matériel initial. Ne sont conservé que certain moment de la trame global comme le commissariat et son theme à savoir l’incessante poursuite d’un terminator voulait tuer Jill.Car sinon tout me semble nouveau pour un tout plus cohérent, plus rythmé, plus cinématographique. Le jeu se paie le luxe de développer son intro en présentant son Nemesis dans la meilleure de ses formes puis de poursuivre dans son récit jusqu'à un final mieux traité que l’original. Une excellente surprise encore.Un jeu que j’avais commencé l’an dernier mais qui a été mis en pause à cause de gros jeux qui sortent.Un des meilleurs mario 2d depuis un long moment, une ambiance décomplexée en terme d’ambiance et gameplay.Au cours des parties, je suis étonné par la fraicheur, l’humour et l’inventivité de gameplay de ce jeu.J’ai vraiment pensé qu’il aurait été le GOTY des game award 2023.Voilà la vraie fin du jeu avec le meilleur boss du jeu.A tel point que je me demande si ça rattrape pas le jeu initial. Et dire que le jeu est gratuit. C’est un rogue qui exploite bien le systeme de gow ragnarok avec en prime une narration qui continue l’histoire. Cela remet d’équerre le personnage de kratos pour les nouveau opus.Et Tyr, quelle personnage. Ce perso qui est évoqué dans le 1, moqué dans le 2 mais le véritable alter ego de kratos. Il est celui qu’on conte dans gow.J’ai pris un grand plaisirJeu fait fin octobre debut novembre sur ps4 .C’est une excellente surprise. La direction artistique qui est si décrié n’est pas si laide que ça .Au contraire, je dirais que nous sentons une inspiration bande dessinée avec des mise en scène manga-esque. Nous sentons les inspirations communes des mangas avec les développeurs. Le personnage de Sargon qui charge son ki, les animations spéciales lorsque que nous parons les attaques jaunes, tout est stylé.Le jeu est un excellent métroidvania, avec des séquences de plateforme bien pensé et très intéressantes. Les phases de combats sont bien travaillé avec des possibilités de combo, des parry, et même des builds à élaborer avec un système de collier qui s’enrichi au fur et à mesure.Le jeu commence tout doucement et monte petit à petit avec une panoplie de nouveaux mouvements qui rend le personnage de sargon de plus en plus agile.Les défis plateformes sont extrêmement bien foutu.Bref une excellente surprise.L'an dernier était sorti une surprise de fin d'année the case of the golden idol et la surprise ne fut pas la seul car au cours de toute l'année 2024, il y a eu deux dlc du jeu. Ce qui fait qu'au final toute l'année, le jeu a eu un suivi régulier. Et là, grosse surprise, la vraie suite sort.Le principe reste le même, nous sommes en présence d'un tableau où il s'est passé une somme d'évènement, légèrement animé sur une boucle des 2 derniers secondes et nous devons comprendre et résoudre le mystère du tableau. Pour se faire, il faut cliquer sur les éléments du tableau et nous donner des mots (lieu, nom, verbe). Avec ces mots, il faudra compléter un texte à trous qui décrit et explique la situation. Nous avons en plus du texte à trous des modules à compléter qui va nous permettre d'avoir plus de clef pour comprendre la situation.Ici, l'histoire se déroule 200ans après, nous passons d'une époque british 1780 à une époque des années 1970 avec les hippies. Le jeu change graphiquement, passant du pixel art basique à quelque chose de plus colorée. La récolte des mots semble plus facile et il y a de nombreuse facilité de gameplay, ceci a été élaboré au fur et à mesure des dlc et de la version redux de ce case of the golden idol.Le gros point positif, l'intrigue est racontée plus décousu dans le temps et plus structuré.Si dans le précédent, il y a un tableau final il y avait un texte général qui résume le fil rouge de l'histoire globale, ici nous avons droit à des catégories regroupant environ 4 tableaux qui n'ont rien à voir mais qui va nous permettre de connaitre le fil rouge de la catégorie. Et avec ça, il y aura 5 grosses parties, révélant une grosse histoire globale de l'idole.Est ce qu'il faut faire le premier avant de se lancer dans celui là? Non, car l'histoire part sur une autre facette de l'idole. Mais il est quand même conseillé de le faire quand même car il y a quelques clefs de compréhension supplémentaire et même les précédent dlc pour plus de contexte et mieux saisir quelques symboles.Mais il est clair qu'un univers se dessine petit à petit, une sorte de mythologie d'une ancienne civilisation de Lémurie.Au final, bien que je n'ai pas retrouvé cette ambiance british, j'ai trouvé autre chose et c'est un grand oui. Les phases eureka sont géniaux et je ne sais pas ce que les développeurs vont trouver pour varier les plaisirs pour les dlc car oui des dlc sont déjà prévu pour toute l'année 2004, avant de peut etre nous faire un troisième opus?Voilà le 2ème gros jeu de l’année 2024. Celui qui a bouffé du temps de jeu sur le premier semestre avec le premier du top.Elden ring est un jeu auquel j’ai dû passer bien du temps (100h au moins) et ça été mon premier from software. Alors avoir du rabe de cette qualité là, c’est génial. Et pourtant, je ne pensais pas avoir la force de revenir dessus. Mais la nouvelle map, completement vertical, les nouveaux pouvoirs, les boss comme Mesmer, Rellana ou Midra sont bien foutu. Et ce château noir au mulitple embranchements secrets qui t’amène à des endroits improbables et optionnels de la map. C’est du grand art.Dommage pour ce dernier boss, trop galère.C’est le meilleur jeu de combat 2024. Pourquoi ? Parce que ce jeu est plus nerveux, plus punchy, plus épique que le précédent. Le gameplay est au poil, ça explose à l’écran, les musiques et la réalisation sont excellentes. C’est le jeu le plus joué sur ps5 et que je joue avec mes enfants ( qui me défoncent d’ailleurs). Au point que j’ai complètement lâché street fighter 6.C’est l’un des meilleurs tekken sortie depuis le 5.Après avoir fait AstroVR et celui qui avait été offert sur la ps5, je n’avais pas l’ombre d’un doute sur la qualité de ce jeu. Et même en sachant cela, Astrobot m’a surpris tellement ce jeu de plateforme est carré, dynamique, jamais ennuyant. Il y a toujours une idée nouvelle de gameplay avec l’ajout des pouvoirs dans chaque niveau et très peu de redondance.Et plus, j’avancais dans le jeu, plus je me disais « mais il est incroyable ce jeu ». De plus, il y a les petits bot speciale playstation qui sont sympathique.L’utilisation de la dualsense est montrueuse et le jeu seul justifie la manette.Graphiquement carrégameplay carrérythme carréost sympathiquedurée de vie totalement suffisante.Un jeu qui s’adresse aux petits et aux grands, un titre fédérateur.Et enfin...Quoi dire à part me repeter sur ce jeu ?C’est la générosité à son paroxysmeC’est un jeu où j'étais à fond dans son gameplay, son histoire, son humour.J’ai vécu une aventure épique et prenante.Les sensations que j’ai eu quand j’étais adolescent sont complètement revenu en 2024.Les moments de jeu ont été tellement intense qu’il m’a fallu 3 4 jours pour redescendre.Je ne pensais jamais ressentir ces genres de sensations aujourd’hui, ff7 rebirth a réussi à le faire.Je suis chanceux d’avoir vécu ça.Un des meilleurs jeu de ma vie.Et voilà, je n'ai pas fais de jeu retro cette année mais qu'importe. Il y avait de la qualité cette année 2024.Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2025 avec plein de bonnes surprise sur le plan du JV.Perso j'en aie deja avec un petit jeu d'enquete