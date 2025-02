On reproche souvent à Microsoft de ne pas assez promouvoir ses jeux mais pour Avowed, les choses bouge un peu. Le jeu s'affiche en effet sur les murs de plusieurs grandes villes dans le monde.Et avec un artwork aussi magnifique, c'est un plaisir pour les yeuxA londres...Hollywood...Berlin...et New York

Like

Who likes this ?

posted the 02/07/2025 at 09:18 PM by zybear