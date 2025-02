« En fait, j'ai terminé un jeu vidéo il y a trois ou quatre semaines. »



« Je ne veux pas dire de titre ou quoi que ce soit, car je suis connu pour mes révélations... mais ils m'ont demandé de faire ma voix telle qu'elle était en 2004 ou quelque chose comme ça.»



« Pouvez-vous faire la version plus jeune de Vergil ? C'était donc un défi. »

Ça commence à prendre de l'ampleur chez la fanbase américaine de la licence.Daniel Southworth (la voix de Vergil) a participé à une conférence sur l'anniversaire de la série lors du Power Morphicon 2024, qui s'est tenu en août de l'année dernière.Les images viennent tout juste d'être rapportées et on peut donc apercevoir la petite bourde du comédien :Les propos de monsieur ont déclenché une pagaille chez les fans qui attendent désespérément un nouvel épisode depuis 2019 maintenant (si on ne compte pas l'édition spéciale de DMC V ).Ce n'est pas tout, une possible fuite sur Reddit affirme sans détour qu'un Devil May Cry 1 Remake est bien en chantier dans les locaux de Capcom.Au programme, un jeu complètement refait au RE Engine, une réécriture des personnages comme les récents remakes des Resident Evil (on pense irrémédiablement au personnage de Vergil) et un tout nouveau système de caméra sera intégré dans le jeu.Tout ceci est à prendre avec de grosses pincettes comme tout leak bien évidemment, mais pour ma part, ça serait une terrible erreur de faire le remake de ce jeu sans Kamiya qui doit être très occupé sur son Okami 2 actuellement.Pourquoi pas plus tard, mais là, si c'est vrai je trouve que Capcom s'encombre dans une montagne de triple A (le suivi de Monster Hunter Wilds, Resident Evil 9, Onimusha, Pragmata etc).Vous retrouverez les propos exacts de Daniel Southworth dans ma vidéo ci-dessous à exactement 0:59Bon visionnage.