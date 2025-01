On apprend dans le rapport financier de Cave qu'un certain "Kamitsuku Project" est actuellement en développement, nom provisoire d'un projet de jeu de combat par d'anciens développeurs de Capcom désormais chez Baobab Game Studios.Kamitsuku Project est décrit comme un "jeu de combat de pillage" avec des équipes de 3 personnages. On aura certainement plus d'information durant l'année, mais notez que la compositrice Yoko Shimomura (Kingdom Heart, Mario & Luigi, mais surtout Street Fighter II à l'origine) s'occupera de l'OST.