Tout le monde a sa petite histoire avec Genki depuis quelques jours, et celle-ci nous vient directement de ce bon vieux Julien Tellouck, qui a joué les investigateurs au cœur du stand de Genki lors du CES 2025 à Las Vegas :Il a également dit comme d'autres que le modèle présenté par Genki n'est pas disponible directement sur le stand, mais en "arrière-boutique". C'est pas un prototype de Nintendo, mais une impression 3D qui ressemblera à "quelques détails près" à la vraie console.Bref, Genki a voulu se faire du buzz et cela profite à tout le monde.

posted the 01/11/2025 at 03:41 PM by altendorf